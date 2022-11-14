В Свердловской области разрешили использовать маткапитал по-новому

Средствами областного маткапитала свердловчанам разрешат оплачивать образовательные услуги индивидуальных предпринимателей

Размер выплаты составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей. Размер выплаты составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала. Средства смогут использовать на дополнительное образование. Сертификат позволит покрывать расходы на услуги образовательных организаций — и государственных, и частных, если этот вид деятельности для них является основным», — сказано в сообщении.

В отличие от федерального материнского капитала, средствами которого можно распорядиться по пяти направлениям, областной маткапитал семьи могут направить полностью или частично по девяти направлениям.

Ранее агентство писало, что региональный губернатор Евгений Куйвашев предложил дать возможность семьям использовать маткапитал на дополнительное образование. Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение депутатам.