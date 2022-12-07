Пермяков приглашают в центр староверов

08 декабря 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Музей старообрядчества — один из пунктов тура (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путешествие на электричке в крупнейший центр старообрядчества Кулига предлагает Пермская пригородная компания. В Удмуртии, где расположен музей, туристов ждет экскурсия, серия мастер-классов и обед из блюд староверов, обещают организаторы. «Экскурсия в музей старообрядчества. Мастер класс плетения пояса кержака, посещение гончарной мастерской, фотосессия в деревенском стиле, экскурсия в парк истока реки Кама, традиционный обед староверов — каша, блинчики, травяной чай», — описывается программа на странице ППК в соцсети «ВКонтакте». Центр Кулига расположен в Удмуртии. Добраться туда, ППК предлагает за четыре часа на электричке и полчаса на автобусе. Стоимость тура — 1000 рублей.

Путешествие на электричке в крупнейший центр старообрядчества Кулига предлагает Пермская пригородная компания. В Удмуртии, где расположен музей, туристов ждет экскурсия, серия мастер-классов и обед из блюд староверов, обещают организаторы. «Экскурсия в музей старообрядчества. Мастер класс плетения пояса кержака, посещение гончарной мастерской, фотосессия в деревенском стиле, экскурсия в парк истока реки Кама, традиционный обед староверов — каша, блинчики, травяной чай», — описывается программа на странице ППК в соцсети «ВКонтакте». Центр Кулига расположен в Удмуртии. Добраться туда, ППК предлагает за четыре часа на электричке и полчаса на автобусе. Стоимость тура — 1000 рублей.