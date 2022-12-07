07 декабря 2022

Пермяков приглашают в центр староверов

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Музей старообрядчества в селе Роща. Свердловская область, Шалинский район, крест, исторический костюм, одежда, старообрядцы, распятие, национальный костюм, национальная одежда
Музей старообрядчества — один из пунктов тура (архивное фото) Фото:

Путешествие на электричке в крупнейший центр старообрядчества Кулига предлагает Пермская пригородная компания. В Удмуртии, где расположен музей, туристов ждет экскурсия, серия мастер-классов и обед из блюд староверов, обещают организаторы.

«Экскурсия в музей старообрядчества. Мастер класс плетения пояса кержака, посещение гончарной мастерской, фотосессия в деревенском стиле, экскурсия в парк истока реки Кама, традиционный обед староверов — каша, блинчики, травяной чай», — описывается программа на странице ППК в соцсети «ВКонтакте».

Центр Кулига расположен в Удмуртии. Добраться туда, ППК предлагает за четыре часа на электричке и полчаса на автобусе. Стоимость тура — 1000 рублей.

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Путешествие на электричке в крупнейший центр старообрядчества Кулига предлагает Пермская пригородная компания. В Удмуртии, где расположен музей, туристов ждет экскурсия, серия мастер-классов и обед из блюд староверов, обещают организаторы. «Экскурсия в музей старообрядчества. Мастер класс плетения пояса кержака, посещение гончарной мастерской, фотосессия в деревенском стиле, экскурсия в парк истока реки Кама, традиционный обед староверов — каша, блинчики, травяной чай», — описывается программа на странице ППК в соцсети «ВКонтакте». Центр Кулига расположен в Удмуртии. Добраться туда, ППК предлагает за четыре часа на электричке и полчаса на автобусе. Стоимость тура — 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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