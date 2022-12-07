07 декабря 2022

Суд отказался выпускать на свободу директора института УрФУ Шурманова, подозреваемого в хищении

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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург, шурманов евгений
Евгению Шурманову запретили покидать СИЗО раньше 8 февраля 2023 года Фото:

Суд запретил покидать СИЗО директору института УрФУ Евгению Шурманову, которого силовики подозревают в хищении денег, выделенных как субсидия на поддержку команды по регби. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале суда. Шурманов должен будет находиться в СИЗО до 8 февраля, если срок содержания под стражей не продлят снова.

Защитники директора института пытались доказать, что подсудимый не будет скрываться и может дождаться суда, находясь под домашним арестом или подпиской о невыезде. Однако суд многократно принимал решение держать Шурманова в СИЗО, несмотря на его заявления о проблемах со здоровьем.

Шурманов был задержан после проводимых силовиками обысков на спортивных объектах. Его подозревают в хищении областных денег. Силовики нашли связи Шурманова с иностранцами и обнаружили недвижимость за пределами России.

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Суд запретил покидать СИЗО директору института УрФУ Евгению Шурманову, которого силовики подозревают в хищении денег, выделенных как субсидия на поддержку команды по регби. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд апелляционной инстанции оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале суда. Шурманов должен будет находиться в СИЗО до 8 февраля, если срок содержания под стражей не продлят снова. Защитники директора института пытались доказать, что подсудимый не будет скрываться и может дождаться суда, находясь под домашним арестом или подпиской о невыезде. Однако суд многократно принимал решение держать Шурманова в СИЗО, несмотря на его заявления о проблемах со здоровьем. Шурманов был задержан после проводимых силовиками обысков на спортивных объектах. Его подозревают в хищении областных денег. Силовики нашли связи Шурманова с иностранцами и обнаружили недвижимость за пределами России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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