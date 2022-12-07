07 декабря 2022

В пермских термах в начале года пройдут мексиканские вечеринки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
Будут конкурсы и игры, в которых можно участвовать всей семьей Фото:

В пермских термах «Тенториум» 2 и 3 января состоятся вечеринки «Новый год по-мексикански. Подробности выложили в соцсетях комплекса.

«Новогодние каникулы ближе, чем мы думаем и самое время спланировать свой отдых! Мы приглашаем вас на наш праздник, который будет проводиться весь день для всех посетителей терм», — указано в посте.

Будет проводиться семейная программа Año Nuevo — это веселые мексиканские игры, где можно поучаствовать всей семьей. Гостей также ждут ритуалы аромапарения в русской парной, бассейны, сауны, витаминное солнце. Для детей в термах проведут квесты, мастер-классы с аниматорами мультфильма «Холодное сердце» и «Пчелография». Праздники начнутся в 14:00. А завершатся в 20:45 розыгрышами и подарками.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся клуб, где играют известные московские диджеи. Новое место называется Motion.

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В пермских термах «Тенториум» 2 и 3 января состоятся вечеринки «Новый год по-мексикански. Подробности выложили в соцсетях комплекса. «Новогодние каникулы ближе, чем мы думаем и самое время спланировать свой отдых! Мы приглашаем вас на наш праздник, который будет проводиться весь день для всех посетителей терм», — указано в посте. Будет проводиться семейная программа Año Nuevo — это веселые мексиканские игры, где можно поучаствовать всей семьей. Гостей также ждут ритуалы аромапарения в русской парной, бассейны, сауны, витаминное солнце. Для детей в термах проведут квесты, мастер-классы с аниматорами мультфильма «Холодное сердце» и «Пчелография». Праздники начнутся в 14:00. А завершатся в 20:45 розыгрышами и подарками. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся клуб, где играют известные московские диджеи. Новое место называется Motion.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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