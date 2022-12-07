В пермских термах в начале года пройдут мексиканские вечеринки

08 декабря 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Будут конкурсы и игры, в которых можно участвовать всей семьей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермских термах «Тенториум» 2 и 3 января состоятся вечеринки «Новый год по-мексикански. Подробности выложили в соцсетях комплекса. «Новогодние каникулы ближе, чем мы думаем и самое время спланировать свой отдых! Мы приглашаем вас на наш праздник, который будет проводиться весь день для всех посетителей терм», — указано в посте. Будет проводиться семейная программа Año Nuevo — это веселые мексиканские игры, где можно поучаствовать всей семьей. Гостей также ждут ритуалы аромапарения в русской парной, бассейны, сауны, витаминное солнце. Для детей в термах проведут квесты, мастер-классы с аниматорами мультфильма «Холодное сердце» и «Пчелография». Праздники начнутся в 14:00. А завершатся в 20:45 розыгрышами и подарками. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся клуб, где играют известные московские диджеи. Новое место называется Motion.

В пермских термах «Тенториум» 2 и 3 января состоятся вечеринки «Новый год по-мексикански. Подробности выложили в соцсетях комплекса. «Новогодние каникулы ближе, чем мы думаем и самое время спланировать свой отдых! Мы приглашаем вас на наш праздник, который будет проводиться весь день для всех посетителей терм», — указано в посте. Будет проводиться семейная программа Año Nuevo — это веселые мексиканские игры, где можно поучаствовать всей семьей. Гостей также ждут ритуалы аромапарения в русской парной, бассейны, сауны, витаминное солнце. Для детей в термах проведут квесты, мастер-классы с аниматорами мультфильма «Холодное сердце» и «Пчелография». Праздники начнутся в 14:00. А завершатся в 20:45 розыгрышами и подарками. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся клуб, где играют известные московские диджеи. Новое место называется Motion.