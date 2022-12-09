Челябинский депутат-фронтовик рассказал об однополчанах-героях

Челябинский депутат Олег Голиков представил землякам героев-однополчан
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По мнению Олега Голикова, его однополчане — настоящие герои Фото:

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, в настоящее время находящийся на фронте в составе БАРС «Каскад», рассказал о своих однополчанах. По мнению депутата, каждый из них герой.

«Серега, водитель БМП, который сделал уже более двадцати выходов на передовую с парнями на броне, вывез десятки трехсотых. Леха, повар, готовит горячую еду, которую парни в окопах получают ежедневно. Семен пулеметчик, поменял уже не один ствол на своем ПК, но счета сколько он уничтожил нацистов нет. Азамат, снайпер от Бога, попадет белке в глаз, сколько спас жизней нашим бойцам. Абдула, в 2014 году, обороняя Донецк, оставил обе ноги при защите аэропорта, но не потерял силу духа и продолжает помогать бойцам адаптироваться после ранений», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам Голикова, его список может пополниться еще тысячами имен. И все они, по мнению депутата, являются примером мужества и доблести. Это простые ребята, которые не получили орденов и медалей, но для жителей освобожденных территорий они настоящие герои.

Ранее сослуживец Голикова, другой челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, поздравил всех с Днем Героев Отечества. Депутат, входящий в состав военной разведки, заявил, что враг будет повержен.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, в настоящее время находящийся на фронте в составе БАРС «Каскад», рассказал о своих однополчанах. По мнению депутата, каждый из них герой. «Серега, водитель БМП, который сделал уже более двадцати выходов на передовую с парнями на броне, вывез десятки трехсотых. Леха, повар, готовит горячую еду, которую парни в окопах получают ежедневно. Семен пулеметчик, поменял уже не один ствол на своем ПК, но счета сколько он уничтожил нацистов нет. Азамат, снайпер от Бога, попадет белке в глаз, сколько спас жизней нашим бойцам. Абдула, в 2014 году, обороняя Донецк, оставил обе ноги при защите аэропорта, но не потерял силу духа и продолжает помогать бойцам адаптироваться после ранений», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам Голикова, его список может пополниться еще тысячами имен. И все они, по мнению депутата, являются примером мужества и доблести. Это простые ребята, которые не получили орденов и медалей, но для жителей освобожденных территорий они настоящие герои. Ранее сослуживец Голикова, другой челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, поздравил всех с Днем Героев Отечества. Депутат, входящий в состав военной разведки, заявил, что враг будет повержен.
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