РИАН: «черные трансплантологи» прибыли на место гибели украинских бойцов

11 декабря 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

По словам полковника полиции Виталия Киселева, сейчас под Артемовском ВСУ несут большие потери Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Черные трансплантологи» прибыли под Артемовск (украинское название города — Бахмут — прим. URA.RU), где украинские военнослужащие несут потери. Об этом сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. «Это якобы члены ЧВК „Моцарт“. На самом же деле эти люди засветились еще в 2014—2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как черные трансплантологи», — рассказал полковник полиции в беседе с РИА Новости. По словам Киселева «черные трансплантологи» приехали под Артемовск, так как украинские военные сейчас «там несут колоссальнейшие потери». Он уточнил, что эти специалисты занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую обстановку для ВСУ в четырех районах Донбасса. Среди них — Артемовск, Соледар, Марьинка. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса.

«Черные трансплантологи» прибыли под Артемовск (украинское название города — Бахмут — прим. URA.RU), где украинские военнослужащие несут потери. Об этом сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. «Это якобы члены ЧВК „Моцарт“. На самом же деле эти люди засветились еще в 2014—2015 году, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса, они засветились как черные трансплантологи», — рассказал полковник полиции в беседе с РИА Новости. По словам Киселева «черные трансплантологи» приехали под Артемовск, так как украинские военные сейчас «там несут колоссальнейшие потери». Он уточнил, что эти специалисты занимаются изъятием органов убитых или смертельно раненых ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую обстановку для ВСУ в четырех районах Донбасса. Среди них — Артемовск, Соледар, Марьинка. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главными целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса.