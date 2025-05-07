Главное достижение президента России Владимира Путина за 25 лет его руководства страной заключается в том, что он смог пробудить в народе силу, фантазию и веру. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, именно благодаря Путину РФ смогла сохранить внутреннюю энергию и уверенность даже в условиях внешнего давления.
«А если задуматься, то мир сейчас держится именно на Путине. Россию провоцируют, России цинично врут, по России бьют ракетами и дронами и заложенными бомбами, нам объявили и ведут войну на уничтожение. Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее», — отметил Киселев в разговоре с РИА Новости.
Журналист также добавил, что Россия «через муки и трагедии XX века выстрадала Путина», и именно это позволило стране занять самостоятельную позицию на мировой арене. Киселев подчеркнул, что сегодня РФ — это страна с высоко поднятой головой, а единство и энергия народа не имеют аналогов в мире. По его мнению, заслуга Путина — не только в укреплении государства, но и в формировании у россиян чувства собственного достоинства и веры в будущее государства.
Первая церемония вступления Владимира Путина в должность президента страны прошла ровно 25 лет назад. Первая инаугурация действующего российского лидера состоялась 7 мая 2000 года.
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