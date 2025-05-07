Второй истребитель США упал с авианосца в Красное море

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В Красное море упал американский истребитель
В Красное море упал американский истребитель Фото:

Второй истребитель палубной авиации упал с американского авианосца в Красное море. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать неисправность системы аэрофинишеров на борту авианосца.

«Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman был потерян в Красном море... Пока не совсем ясно, что произошло, ... двое из людей сказали, что произошла какая-то ошибка ареста, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, и пилоту и офицеру по системам вооружения пришлось катапультироваться», — пишет CNN.

По данным собеседников издания, авария произошла во время посадки самолета на палубу авианосца. В результате инцидента пострадали пилоты, которые получили ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Ранее американский истребитель F/A-18 Hornet сорвался с палубы атомного авианосца USS Harry S. Truman и упал в воды Красного моря. Инцидент произошел в конце апреля во время перемещения самолета по ангарной палубе корабля на буксире. В результате случившегося один из членов экипажа получил ранения, однако погибших нет.

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Второй истребитель палубной авиации упал с американского авианосца в Красное море. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на собственные источники. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать неисправность системы аэрофинишеров на борту авианосца. «Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman был потерян в Красном море... Пока не совсем ясно, что произошло, ... двое из людей сказали, что произошла какая-то ошибка ареста, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, и пилоту и офицеру по системам вооружения пришлось катапультироваться», — пишет CNN. По данным собеседников издания, авария произошла во время посадки самолета на палубу авианосца. В результате инцидента пострадали пилоты, которые получили ранения, однако их жизни ничего не угрожает. Ранее американский истребитель F/A-18 Hornet сорвался с палубы атомного авианосца USS Harry S. Truman и упал в воды Красного моря. Инцидент произошел в конце апреля во время перемещения самолета по ангарной палубе корабля на буксире. В результате случившегося один из членов экипажа получил ранения, однако погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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