Овечкин сравнялся с Дацюком по количеству матчей в плей-офф НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин сравнялся с Павлом Дацюком по количеству проведенных матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков, сообщают спортивные издания. Игра против «Каролины» стала для Овечкина 157-й в рамках плей-офф, что позволило ему выйти на третье место в списке хоккеистов РФ по этому показателю.
«Этот матч стал для форварда (Овечкина — прим. URA.RU) 157-м в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Павлом Дацюком и вышел на третье место в списке россиян», — пишет Sport24.
Лидером рейтинга остается Сергей Федоров, на счету которого 183 матча в плей-офф. Игра между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» проходит в рамках первого матча второго раунда Кубка Стэнли. В текущем сезоне Овечкин продолжает оставаться одним из ключевых игроков своей команды.
Ранее во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме президент США Дональд Трамп дал высокую оценку нападающему хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, назвав его выдающимся спортсменом и «настоящим крепким орешком». Американский лидер отметил, что в составе американского клуба выступает «исключительно талантливый хоккеист», который недавно установил новый рекорд, пишет «Национальная служба новостей». По словам Трампа, речь идет о «большом и отличном парне».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.