В Индии появился способ безналичной оплаты для россиян

Россиянам теперь доступна возможность оформить в Индии виртуальный кошелек UPI One World для безналичной оплаты товаров и услуг. Об этом сообщили в Национальной платежной корпорации Индии (NPCI). Для активации кошелька достаточно иметь при себе только паспорт и действующую индийскую визу, оформление зарубежной банковской карты или открытие счета в индийских банках не требуется.
«Граждане России могут оформить в Индии виртуальный кошелек UPI One World для безналичной оплаты покупок в стране... Для ее оформления не потребуется зарубежная карта или открытие счета в индийском банке, лишь паспорт и действительная виза», — пишет РБК со ссылкой на NPCI.
Такая инициатива призвана обеспечить иностранным гостям доступ к осуществлению цифровых платежей в режиме реального времени. После прибытия в аэропорт при обмене валюты уполномоченный представитель поможет установить на мобильный телефон специальное приложение, с помощью которого россияне смогут производить необходимые платежи.
После прохождения процедуры верификации пользователю предоставляется возможность осуществлять покупки посредством QR-кода. Этот способ оплаты широко распространен по всей территории Индии: им активно пользуются как в крупных торговых центрах, так и в такси, а также в небольших овощных магазинах.
Пополнение виртуального кошелька возможно как наличными средствами через аккредитованные обменные пункты, так и переводом с индийских дебетовых или кредитных карт. Согласно информации, размещенной на официальном сайте, при выезде из Индии путешественник имеет возможность обналичить остаток средств с виртуального кошелька.
UPI, представляющий собой индийскую платформу мгновенных расчетов и во многом схожий с российской системой быстрых платежей (СПБ), демонстрирует стремительный рост показателей. Согласно отчету ЦБ Индии, в завершившемся 31 марта 2025 финансовом году количество QR-кодов UPI увеличилось на рекордные 91,5%, достигнув отметки в 957,9 миллиона. При этом объем операций по кредитным картам, напротив, сократился почти на 8%.
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