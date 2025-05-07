В Гидрометцентре призвали не ждать потепления в Москве и области до середины мая

До середины мая в Москве, Подмосковье и центральной части РФ не ожидается существенного повышения температуры воздуха, летних температур в ближайшее время также не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«О тепле в Москве и области, да и в центре европейской России пока говорить не приходится, его не видно... Есть некая тенденция к середине месяца, что повышение дневной температуры будет до 15 градусов со знаком плюс», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
По словам синоптика, речь идет о том, что устойчивое потепление пока не просматривается. Эксперт также отметил, что в мае не стоит ожидать повторения летней погоды, которая наблюдалась в апреле этого года.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил россиян о «необычных явлениях» летом, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, резкие колебания температуры и атмосферного давления становятся все более обычным явлением, поскольку такие изменения обусловлены трансформацией климатической системы. К основным последствиям относятся не только рост средних глобальных температур, удлинение летнего сезона и сокращение зимнего периода, но и увеличение нестабильности погодных процессов.
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