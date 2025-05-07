Украинский военный рассказал, как расстрелял машину с мирными жителями в Мариуполе

В марте 2022 года в Мариуполе солдат Национальной гвардии Украины Евгений Кирис получил приказ открыть огонь по автомобилям с мирными жителями, пытавшимися покинуть зону боевых действий. Об этом сообщил сам украинский военнослужащий. Кирис уточнил, что служил помощником гранатометчика и находился в центре города.
«Это было как раз под конец почти марта. Стояли мы в центре города, на улице Соборной Казанской… Начали двигаться две машины — Renault белая и Daewoo Lanos красная. Доложили мы по рации, что передвигаются машины. Была команда открыть огонь... Мы сделали предупреждающий выстрел и (потом — прим. URA.RU) выстрелили (по машинам — прим. URA.RU)», — рассказал Кирис в беседе с РИА Новости.
По словам военного, после выстрелов одна из машин остановилась, а вторая попыталась скрыться с места происшествия. Раненые пассажиры из первой машины смогли добраться до подвалов ближайших жилых домов и укрыться там.
В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР постановил назначить Евгению Кирису пожизненное заключение, пишет RT. Согласно материалам следствия, в марте 2022 года Кирис совместно с другими бойцами Нацгвардии Украины осуществил вооруженное нападение на три автомобиля с гражданскими лицами, пытавшимися покинуть Мариуполь. В результате обстрела на месте погибли четыре человека, еще шести удалось скрыться. Кирис отбывает наказание в исправительной колонии особого режима, расположенной в Республике Мордовия и подведомственной УФСИН.
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