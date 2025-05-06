Ажиотаж вокруг любимого кефира Путина, перемирие на День Победы: о чем говорил Песков с журналистами

Песков: ВСУ использовали порядка 100 дронов при атаках на ДНР
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Инициатива Владимира Путина о временном прекращении огня остается в силе
Инициатива Владимира Путина о временном прекращении огня остается в силе Фото:

В последние дни отмечается усиление атак со стороны ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов — в одной из атак было задействовано порядка 100 дронов. Несмотря на обострение на линии соприкосновения, инициатива президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в праздничные дни остается в силе. Что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на конференц-колле — в материале URA.RU.

Возможность одностороннего перемирия

Владимир Путин предложил перемирие на период празднования Дня Победы украинской стороне. В Кремле подчеркивают: соблюдение перемирия возможно только при условии взаимности со стороны Киева. «В случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — сообщил Песков. Это делает одностороннее соблюдение перемирия маловероятным. На данный момент, из Киева не поступало подтверждения готовности присоединиться к праздничному перемирию.

Влияние цен на нефть на позицию России по конфликту

В свете заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что снижение цен на нефть якобы подталкивает Россию к урегулированию конфликта, в Кремле подчеркивают: международные цены на нефть действительно важны для российской экономики и бюджета, однако они не оказывают решающего влияния на внешнеполитические решения. Национальные интересы России, по официальной позиции, стоят выше экономических факторов, включая динамику нефтяных котировок.

Перспективы посредничества Бразилии в переговорах по Украине

Песков также прокомментировал информацию о желании Бразилии выступить посредником в урегулировании украинского конфликта вместо США. «Пока нет, не идёт речи, продолжается работа с американской стороной», — ответил Песков. Вместе с тем Россия приветствует любые усилия других стран, направленные на продвижение мирного процесса, и готова рассматривать инициативы, способствующие деэскалации.

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В последние дни отмечается усиление атак со стороны ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов — в одной из атак было задействовано порядка 100 дронов. Несмотря на обострение на линии соприкосновения, инициатива президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в праздничные дни остается в силе. Что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на конференц-колле — в материале URA.RU. Возможность одностороннего перемирия Владимир Путин предложил перемирие на период празднования Дня Победы украинской стороне. В Кремле подчеркивают: соблюдение перемирия возможно только при условии взаимности со стороны Киева. «В случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — сообщил Песков. Это делает одностороннее соблюдение перемирия маловероятным. На данный момент, из Киева не поступало подтверждения готовности присоединиться к праздничному перемирию. Влияние цен на нефть на позицию России по конфликту В свете заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что снижение цен на нефть якобы подталкивает Россию к урегулированию конфликта, в Кремле подчеркивают: международные цены на нефть действительно важны для российской экономики и бюджета, однако они не оказывают решающего влияния на внешнеполитические решения. Национальные интересы России, по официальной позиции, стоят выше экономических факторов, включая динамику нефтяных котировок. Перспективы посредничества Бразилии в переговорах по Украине Песков также прокомментировал информацию о желании Бразилии выступить посредником в урегулировании украинского конфликта вместо США. «Пока нет, не идёт речи, продолжается работа с американской стороной», — ответил Песков. Вместе с тем Россия приветствует любые усилия других стран, направленные на продвижение мирного процесса, и готова рассматривать инициативы, способствующие деэскалации.
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