Тюменская область стала лидером среди регионов РФ по вводу жилья

Строительство домов находится под контролем губернатора Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменская область не сдает лидирующие позиции по вводу жилых домов. Регион вновь оказался в пятерке лидеров. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

« Регион — в пятерке лучших в России по вводу жилья на душу населения. Более 1 901 000 кв. м введено в эксплуатацию с начала 2022 года», — рассказали в инфоцентре.

Там же отметили, что Александр Моор, губернатор Тюменской области, держит под особым контролем строительство домов. Реализация жилищных программ в регионе продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 10 месяцев 2022 года Тюменская область стала лидером по темпам ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года.