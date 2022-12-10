10 декабря 2022
09 декабря 2022

Тюменская область стала лидером среди регионов РФ по вводу жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, строительство жилья
Строительство домов находится под контролем губернатора Тюменской области Фото:

Тюменская область не сдает лидирующие позиции по вводу жилых домов. Регион вновь оказался в пятерке лидеров. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

« Регион — в пятерке лучших в России по вводу жилья на душу населения. Более 1 901 000 кв. м введено в эксплуатацию с начала 2022 года», — рассказали в инфоцентре.

Там же отметили, что Александр Моор, губернатор Тюменской области, держит под особым контролем строительство домов. Реализация жилищных программ в регионе продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 10 месяцев 2022 года Тюменская область стала лидером по темпам ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменская область не сдает лидирующие позиции по вводу жилых домов. Регион вновь оказался в пятерке лидеров. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. « Регион — в пятерке лучших в России по вводу жилья на душу населения. Более 1 901 000 кв. м введено в эксплуатацию с начала 2022 года», — рассказали в инфоцентре. Там же отметили, что Александр Моор, губернатор Тюменской области, держит под особым контролем строительство домов. Реализация жилищных программ в регионе продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 10 месяцев 2022 года Тюменская область стала лидером по темпам ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...