Столица ХМАО претендует на звание лучшего города России

Ханты-Мансийск принимает участие в конкурсе среди лучших городов России. Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.
«Результаты голосования всероссийского конкурса „Город России. Национальный выбор“ на 11.12.2022 — Ханты-Мансийск — 14 место. Количество голосов — 25 142», — говорится в опубликованных данных.
Интернет-проект «Город России» — это проект всероссийского масштаба. Голосование продлится до 30 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов-финалистов, соревнующихся в конкурсе за название «Молодежная столица России». В семерку лидеров также вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.
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