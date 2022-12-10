10 декабря 2022

Столица ХМАО претендует на звание лучшего города России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, герб ханты-мансийска
Ханты-Мансийск расположился на 14 месте рейтинга, голосование продолжается Фото:

Ханты-Мансийск принимает участие в конкурсе среди лучших городов России. Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.

«Результаты голосования всероссийского конкурса „Город России. Национальный выбор“ на 11.12.2022 — Ханты-Мансийск — 14 место. Количество голосов — 25 142», — говорится в опубликованных данных.

Интернет-проект «Город России» — это проект всероссийского масштаба. Голосование продлится до 30 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов-финалистов, соревнующихся в конкурсе за название «Молодежная столица России». В семерку лидеров также вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

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Ханты-Мансийск принимает участие в конкурсе среди лучших городов России. Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса. «Результаты голосования всероссийского конкурса „Город России. Национальный выбор“ на 11.12.2022 — Ханты-Мансийск — 14 место. Количество голосов — 25 142», — говорится в опубликованных данных. Интернет-проект «Город России» — это проект всероссийского масштаба. Голосование продлится до 30 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов-финалистов, соревнующихся в конкурсе за название «Молодежная столица России». В семерку лидеров также вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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