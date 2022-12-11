Пермские силовики накрыли канал контрабанды леса в Азербайджан

12 декабря 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Пермяк успел вывезти из России лесоматериалы на миллион рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае бизнесмен наладил поставки лесоматериалов в Азербайджан. Но, как выяснили силовики, партнерам он отгружал не задекларированный в таможне товар, а лес сомнительного качества, который приобретал у третьих лиц. Об этом рассказали в пермской полиции. «Установлено, что в 2021 году мужчина заключил внешнеэкономический контракт, подписал декларацию о сделке с древесиной, однако фактически по указанной декларации лесоматериал не получал, приняв меры по приобретению необходимой древесины сомнительного происхождения у иных лиц», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Таким образом бизнесмен смог вывезти из страны 117 кубометров хвойного леса хвойных пород примерно на миллион рублей. Канал контрабанды закрыли во время совместной операции полиции, ФСБ, таможни и Росгвардии. Предпринимателю грозит срок в колонии от трех до семи лет. На данный момент он находится в статусе подозреваемого, а расследование уголовного дела продолжается.

В Пермском крае бизнесмен наладил поставки лесоматериалов в Азербайджан. Но, как выяснили силовики, партнерам он отгружал не задекларированный в таможне товар, а лес сомнительного качества, который приобретал у третьих лиц. Об этом рассказали в пермской полиции. «Установлено, что в 2021 году мужчина заключил внешнеэкономический контракт, подписал декларацию о сделке с древесиной, однако фактически по указанной декларации лесоматериал не получал, приняв меры по приобретению необходимой древесины сомнительного происхождения у иных лиц», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Таким образом бизнесмен смог вывезти из страны 117 кубометров хвойного леса хвойных пород примерно на миллион рублей. Канал контрабанды закрыли во время совместной операции полиции, ФСБ, таможни и Росгвардии. Предпринимателю грозит срок в колонии от трех до семи лет. На данный момент он находится в статусе подозреваемого, а расследование уголовного дела продолжается.