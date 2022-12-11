11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Перми ищут монтажников льда на зарплату до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заготовка льда для новогоднего городка в Екатеринбурге. Северка, ледяные заготовки
Работникам нужно будет резать и устанавливать лед Фото:

В Перми ищут монтажников по установке льда. Зарплату обещают до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление о вакансиях появилось на сервисе Avito.ru.

«В строительную организацию требуются монтажники по установке льда! Объемы работы большие, оплата труда сдельная: все зависит от ваших навыков работы с бензопилой и ответственностью на рабочей площадке!» — указано в объявлении.

Работа подойдет тем, кто ищет трудоустройство на полный рабочий день. Зарплата — от 45 до 100 тысяч рублей. Выплаты — каждые две недели.

Ранее URA.RU рассказывало, что аукцион по строительству ледового городка в Перми выиграл единственный подрядчик. Он построит его за 30 млн рублей.

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В Перми ищут монтажников по установке льда. Зарплату обещают до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление о вакансиях появилось на сервисе Avito.ru. «В строительную организацию требуются монтажники по установке льда! Объемы работы большие, оплата труда сдельная: все зависит от ваших навыков работы с бензопилой и ответственностью на рабочей площадке!» — указано в объявлении. Работа подойдет тем, кто ищет трудоустройство на полный рабочий день. Зарплата — от 45 до 100 тысяч рублей. Выплаты — каждые две недели. Ранее URA.RU рассказывало, что аукцион по строительству ледового городка в Перми выиграл единственный подрядчик. Он построит его за 30 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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