В Перми ищут монтажников льда на зарплату до 100 тысяч рублей

Работникам нужно будет резать и устанавливать лед
В Перми ищут монтажников по установке льда. Зарплату обещают до 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление о вакансиях появилось на сервисе Avito.ru.
«В строительную организацию требуются монтажники по установке льда! Объемы работы большие, оплата труда сдельная: все зависит от ваших навыков работы с бензопилой и ответственностью на рабочей площадке!» — указано в объявлении.
Работа подойдет тем, кто ищет трудоустройство на полный рабочий день. Зарплата — от 45 до 100 тысяч рублей. Выплаты — каждые две недели.
Ранее URA.RU рассказывало, что аукцион по строительству ледового городка в Перми выиграл единственный подрядчик. Он построит его за 30 млн рублей.
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