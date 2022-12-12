Россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю ель

Роспотребнадзор: при выборе натуральной елки стоит обращать внимание на ветви и ствол

13 декабря 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор рекомендует выбирать ель с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой Фото: Анна Майорова © URA.RU Приобретать натуральную новогоднюю ель необходимо в конце декабря, чтобы дерево не осыпалось раньше окончания праздников. Также при выборе елки стоит обращать внимание на ветви и ствол. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. <…> Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что иголки ели должны иметь изумрудный цвет и крепко держаться на ветках. Пожелтевшие и сухие иголки указывают на признаки старой срубленной ели. Также у дерева должна быть одна макушка. Роспотребнадзор предупредил россиян, что покупать елки можно только на специальных базарах или в лесничестве. Приобретение ели с рук является незаконным. Ранее предприниматель Владислав Пухарев посоветовал гражданам обращать внимание на породу дерева при выборе новогодней ели. Он отметил, что нужно заранее определиться с размерами ели и попросить продавца постучать дерево о поверхность.

Приобретать натуральную новогоднюю ель необходимо в конце декабря, чтобы дерево не осыпалось раньше окончания праздников. Также при выборе елки стоит обращать внимание на ветви и ствол. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. <…> Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что иголки ели должны иметь изумрудный цвет и крепко держаться на ветках. Пожелтевшие и сухие иголки указывают на признаки старой срубленной ели. Также у дерева должна быть одна макушка. Роспотребнадзор предупредил россиян, что покупать елки можно только на специальных базарах или в лесничестве. Приобретение ели с рук является незаконным. Ранее предприниматель Владислав Пухарев посоветовал гражданам обращать внимание на породу дерева при выборе новогодней ели. Он отметил, что нужно заранее определиться с размерами ели и попросить продавца постучать дерево о поверхность.