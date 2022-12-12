12 декабря 2022

Челябинский депутат отправил 500 аптечек мобилизованным в Чебаркуль. Фото

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Всего челябинские справедливороссы скомплектовали для мобилизованных уже 1700 аптечек Фото:
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Мобилизация в России

Челябинские волонтеры собрали и отправили мобилизованным в чебаркульскую танковую дивизию еще 500 аптечек, сообщил 13 декабря депутат заксобрания Дмитрий Ларин. Аптечки и их наполнение в очередной раз изменили в соответствии с рекомендациями военных.

«Собрали еще 500 аптечек для мобилизованных южноуральцев и отвезли в чебаркульскую дивизию. Получаю обратную связь от солдат, командиров, военных врачей и реализую их предложения. Закупили новые сумки (их можно крепить на пояс и бронежилет), немного изменили набор медикаментов, добавили турникет, увеличили количество средств первой медицинской помощи при ранениях», — написал справедливоросс в соцсетях.

Таким образом, под его координацией в рамках проекта «Аптечка солдату» собрано и передано мобилизованным 1700 аптечек. Теперь начался сбор еще 500 аптечек. Помимо этого, волонтеры при личном участии депутата заксобрания Челябинской области от «СР» Ольги Мухометьяровой отшили и передали военным 1300 шевронов.

Комплектация аптечек усовершенствована в соответствии с пожеланиями военных
Фото:
Дмитрий Ларин и Ольга Мухометьярова отвезли в Чебаркуль также заказанные военными шевроны
Фото:

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Челябинские волонтеры собрали и отправили мобилизованным в чебаркульскую танковую дивизию еще 500 аптечек, сообщил 13 декабря депутат заксобрания Дмитрий Ларин. Аптечки и их наполнение в очередной раз изменили в соответствии с рекомендациями военных. «Собрали еще 500 аптечек для мобилизованных южноуральцев и отвезли в чебаркульскую дивизию. Получаю обратную связь от солдат, командиров, военных врачей и реализую их предложения. Закупили новые сумки (их можно крепить на пояс и бронежилет), немного изменили набор медикаментов, добавили турникет, увеличили количество средств первой медицинской помощи при ранениях», — написал справедливоросс в соцсетях. Таким образом, под его координацией в рамках проекта «Аптечка солдату» собрано и передано мобилизованным 1700 аптечек. Теперь начался сбор еще 500 аптечек. Помимо этого, волонтеры при личном участии депутата заксобрания Челябинской области от «СР» Ольги Мухометьяровой отшили и передали военным 1300 шевронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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