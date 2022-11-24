Аптечки стали более удобными и укомплектованными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцы усовершенствовали аптечки, которые предназначены для отправления в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин.

«Начали собирать следующую партию 1000 аптечек. В этот раз мы приобрели готовые аптечки, новые сумки более удобные для военных: можно надевать на бронежилет или пояс. Дополнительно вкладываем медикаменты, бинты, шприцы, полную инструкцию», — рассказал Ларин в своем telegram-канале.

Депутат уточнил, это уже второй пуск акции «Аптечка солдату». При этом волонтеры находятся на постоянной связи с передовой и получают обратную связь по составу и количеству медикаментов.

«Наш конвейер по сбору аптечки работает максимально быстро и качественно. Обязательно запишу видео», — добавил Ларин.

Ранее Ларин подробно рассказал про комплектование аптечек для военнослужащих. Депутат опубликовал видео, на котором показал полный состав медикаментов, которые смогут спасти жизнь солдату.