24 ноября 2022

Челябинцы усовершенствовали аптечки для военных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптечки стали более удобными и укомплектованными Фото:
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Челябинцы усовершенствовали аптечки, которые предназначены для отправления в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин.

«Начали собирать следующую партию 1000 аптечек. В этот раз мы приобрели готовые аптечки, новые сумки более удобные для военных: можно надевать на бронежилет или пояс. Дополнительно вкладываем медикаменты, бинты, шприцы, полную инструкцию», — рассказал Ларин в своем telegram-канале.

Депутат уточнил, это уже второй пуск акции «Аптечка солдату». При этом волонтеры находятся на постоянной связи с передовой и получают обратную связь по составу и количеству медикаментов.

«Наш конвейер по сбору аптечки работает максимально быстро и качественно. Обязательно запишу видео», — добавил Ларин.

Ранее Ларин подробно рассказал про комплектование аптечек для военнослужащих. Депутат опубликовал видео, на котором показал полный состав медикаментов, которые смогут спасти жизнь солдату.

Аптечки стали более удобными и укомплектованными

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Челябинцы усовершенствовали аптечки, которые предназначены для отправления в зону проведения спецоперации. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин. «Начали собирать следующую партию 1000 аптечек. В этот раз мы приобрели готовые аптечки, новые сумки более удобные для военных: можно надевать на бронежилет или пояс. Дополнительно вкладываем медикаменты, бинты, шприцы, полную инструкцию», — рассказал Ларин в своем telegram-канале. Депутат уточнил, это уже второй пуск акции «Аптечка солдату». При этом волонтеры находятся на постоянной связи с передовой и получают обратную связь по составу и количеству медикаментов. «Наш конвейер по сбору аптечки работает максимально быстро и качественно. Обязательно запишу видео», — добавил Ларин. Ранее Ларин подробно рассказал про комплектование аптечек для военнослужащих. Депутат опубликовал видео, на котором показал полный состав медикаментов, которые смогут спасти жизнь солдату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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