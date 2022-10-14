14 октября 2022

Челябинский депутат заменил водителя и привез лекарства для отправки мобилизованным

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Аптечка мобилизованным, Челябинск, аптечка, лекарства
На передовую отправят новую партию аптечек Фото:
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Мобилизация в России

Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин заменил водителя в его выходной и привез медикаменты для комплектации аптечек мобилизованным. Об этом он в своем Telegram-канале.

«Водитель сегодня на выходном, поэтому я за рулем. Везу медикаменты в офис для упаковывания. Через неделю планируем передать еще 500 аптечек военным», — рассказал Ларин.

Ранее Ларин сообщал, что неравнодушные челябинцы собрали средства и передали мобилизованным 500 аптечек. За первую неделю октября на эти цели было собрано почти четыре миллиона рублей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Планируется, что будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.

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Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин заменил водителя в его выходной и привез медикаменты для комплектации аптечек мобилизованным. Об этом он в своем Telegram-канале. «Водитель сегодня на выходном, поэтому я за рулем. Везу медикаменты в офис для упаковывания. Через неделю планируем передать еще 500 аптечек военным», — рассказал Ларин. Ранее Ларин сообщал, что неравнодушные челябинцы собрали средства и передали мобилизованным 500 аптечек. За первую неделю октября на эти цели было собрано почти четыре миллиона рублей. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Планируется, что будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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