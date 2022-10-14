Челябинский депутат заменил водителя и привез лекарства для отправки мобилизованным

На передовую отправят новую партию аптечек Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ларин заменил водителя в его выходной и привез медикаменты для комплектации аптечек мобилизованным. Об этом он в своем Telegram-канале.

«Водитель сегодня на выходном, поэтому я за рулем. Везу медикаменты в офис для упаковывания. Через неделю планируем передать еще 500 аптечек военным», — рассказал Ларин.

Ранее Ларин сообщал, что неравнодушные челябинцы собрали средства и передали мобилизованным 500 аптечек. За первую неделю октября на эти цели было собрано почти четыре миллиона рублей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Планируется, что будет призвано порядка 300 тысяч военнообязанных.