Аптечный набор получит каждый военнослужащий при отправке на фронт Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин рассказал про комплектование аптечек, которые собирают и отправляют на фронт. Депутат опубликовал видео, на котором показал весь состав средств и препаратов, которые смогут спасти жизнь солдату.

«В состав аптечки включено все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи при ранении. Это два жгута, бинты, салфетки, специальное защитное покрывало от переохлаждения, антисептики, система переливания крови, четыре шприца, а также сильные противошоковые и обезболивающие ампулы, которые помещены в специальный контейнер для сохранности», — сообщил Ларин на видео.

Депутат отметил, что также в аптечный набор участника спецоперации включены средства, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность на фронте. К ним относятся средства от отравления, диареи, противорвотные, болеутоляющие и жаропонижающие. Также бойцов снабжают лекарствами от простуды, насморка и конъюнктивита, мазями от ожогов и обветривания.

Все медикаменты, по словам Ларина, упаковываются в специальный водонепроницаемую сумку. Такая упакованная сумка будет выдаваться лично в руки каждому солдату в районе СВО.

Спецоперация на Украине продолжается восьмой месяц. Во всех субъектах России местные власти, предприниматели и обычные жители помогают бойцам на фронте, отправляя им посылку со всем необходимым. После начала частичной мобилизации, таких посылок стало больше. Жители поддерживают защитников, находящихся в зоне проведения спецоперации.