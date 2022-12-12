В Челябинской области в два раза превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

13 декабря 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В 68 школах региона введен карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в два раза превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидпорога в два раза. Среди взрослого населения уровень выше в 2,5 раза, детей школьного возраста в 1,8 раза, детей от трех до шести лет в 1,4 раза, детей до трех лет в 1,3 раза. Ситуация оценивается как неблагополучная», — сообщили в ведомстве. На 12 декабря уровень заболеваемости выше на 31,9%, чем показатели прошлой недели. Среди взрослых заболеваемость увеличилась на 37,5%, школьников — 14%, детей от трех до шести лет — 18,3% и детей до трех лет — 10,7%. Карантин ввели в 242 классах 63 школ. Пять школ ушли на карантин полностью.

В Челябинской области в два раза превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU 13 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидпорога в два раза. Среди взрослого населения уровень выше в 2,5 раза, детей школьного возраста в 1,8 раза, детей от трех до шести лет в 1,4 раза, детей до трех лет в 1,3 раза. Ситуация оценивается как неблагополучная», — сообщили в ведомстве. На 12 декабря уровень заболеваемости выше на 31,9%, чем показатели прошлой недели. Среди взрослых заболеваемость увеличилась на 37,5%, школьников — 14%, детей от трех до шести лет — 18,3% и детей до трех лет — 10,7%. Карантин ввели в 242 классах 63 школ. Пять школ ушли на карантин полностью.