Чиновники из ХМАО предложили Минприроды РФ тушить лесные пожары взрывчаткой

13 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

В 2022 году основная причина возгорания лесов в ХМАО стала грозовая активность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чиновники из ХМАО направили предложение в Минприроды и Минтранс РФ тушить лесные пожары взрывчатыми материалами. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время окружного совещания департамента лесного хозяйства, на котором обсуждались итоги пожароопасного сезона 2022 года. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства Югры. «Направлены предложения в Минприроды РФ и Минтранс РФ по изменению действующего федерального законодательства для обеспечения возможности тушить пожары взрывчатыми материалами. Решено в режиме повышенной готовности и при ЧС упростить административные процедуры по организации и согласованию перевозки крупногабаритной техники к месту пожара», — заявил Забозлаев. На совещании также сообщили, что в 2022 году в округе было зафиксировано 443 лесных пожара на площади 426 тысяч гектаров. В тушении принимали участие более 1600 человек. Привлекалась авиация МЧС России. Основными причинами возгорания лесов стала грозовая активность в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что просчет чиновников из ХМАО в ситуации с лесными пожарами обошелся в миллиард рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались потратить на охрану лесов.

Чиновники из ХМАО направили предложение в Минприроды и Минтранс РФ тушить лесные пожары взрывчатыми материалами. Об этом заявил заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время окружного совещания департамента лесного хозяйства, на котором обсуждались итоги пожароопасного сезона 2022 года. Информация об этом была опубликована в telegram-канале правительства Югры. «Направлены предложения в Минприроды РФ и Минтранс РФ по изменению действующего федерального законодательства для обеспечения возможности тушить пожары взрывчатыми материалами. Решено в режиме повышенной готовности и при ЧС упростить административные процедуры по организации и согласованию перевозки крупногабаритной техники к месту пожара», — заявил Забозлаев. На совещании также сообщили, что в 2022 году в округе было зафиксировано 443 лесных пожара на площади 426 тысяч гектаров. В тушении принимали участие более 1600 человек. Привлекалась авиация МЧС России. Основными причинами возгорания лесов стала грозовая активность в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что просчет чиновников из ХМАО в ситуации с лесными пожарами обошелся в миллиард рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались потратить на охрану лесов.