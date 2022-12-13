13 декабря 2022
12 декабря 2022

Мэр из ЯНАО исполнил просьбу горожан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
100 летие Центра Илизарова. Курган, телефон, сотовая связь, сотовый телефон, мобильный доступ, приложения для телефона
Алексей Романов сообщил, что приложение очень простое и функциональное Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал о появлении мобильного приложения с афишей городских мероприятий, о котором ранее просили горожане. Соответствующий пост мэр разместил на свой личной странице в telegram-канале.

«Друзья, делюсь хорошей новостью. Теперь у нас есть цифровая афиша мероприятий Ноябрьска. Об этом просили горожане», — говорится в новости.

Приложение называется MYMERRO. На главной странице размещены мероприятия, которые проходят в городе, дата и время. Для удобства есть интерактивная карта учреждений, где указано их время работы и контактные телефоны.

Ранее URA.RU сообщало, что кинотеатры в ХМАО готовятся к показу второй части фильма «Аватар». Дату начала проката еще не афишировали, но мировая премьера состоится 14 декабря.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал о появлении мобильного приложения с афишей городских мероприятий, о котором ранее просили горожане. Соответствующий пост мэр разместил на свой личной странице в telegram-канале. «Друзья, делюсь хорошей новостью. Теперь у нас есть цифровая афиша мероприятий Ноябрьска. Об этом просили горожане», — говорится в новости. Приложение называется MYMERRO. На главной странице размещены мероприятия, которые проходят в городе, дата и время. Для удобства есть интерактивная карта учреждений, где указано их время работы и контактные телефоны. Ранее URA.RU сообщало, что кинотеатры в ХМАО готовятся к показу второй части фильма «Аватар». Дату начала проката еще не афишировали, но мировая премьера состоится 14 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...