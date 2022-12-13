Мэр из ЯНАО исполнил просьбу горожан

14 декабря 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Алексей Романов сообщил, что приложение очень простое и функциональное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал о появлении мобильного приложения с афишей городских мероприятий, о котором ранее просили горожане. Соответствующий пост мэр разместил на свой личной странице в telegram-канале. «Друзья, делюсь хорошей новостью. Теперь у нас есть цифровая афиша мероприятий Ноябрьска. Об этом просили горожане», — говорится в новости. Приложение называется MYMERRO. На главной странице размещены мероприятия, которые проходят в городе, дата и время. Для удобства есть интерактивная карта учреждений, где указано их время работы и контактные телефоны. Ранее URA.RU сообщало, что кинотеатры в ХМАО готовятся к показу второй части фильма «Аватар». Дату начала проката еще не афишировали, но мировая премьера состоится 14 декабря.

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал о появлении мобильного приложения с афишей городских мероприятий, о котором ранее просили горожане. Соответствующий пост мэр разместил на свой личной странице в telegram-канале. «Друзья, делюсь хорошей новостью. Теперь у нас есть цифровая афиша мероприятий Ноябрьска. Об этом просили горожане», — говорится в новости. Приложение называется MYMERRO. На главной странице размещены мероприятия, которые проходят в городе, дата и время. Для удобства есть интерактивная карта учреждений, где указано их время работы и контактные телефоны. Ранее URA.RU сообщало, что кинотеатры в ХМАО готовятся к показу второй части фильма «Аватар». Дату начала проката еще не афишировали, но мировая премьера состоится 14 декабря.