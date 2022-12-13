Жителям ЯНАО, работающим с молодежью, будут платить наравне с учителями

14 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО планирую закончить индексацию зарплат в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО в следующем году планируют прировнять заработную плату работников молодежных организаций к зарплате педагогов. Работа с молодежью является важным направлением для развития округа, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе по итогам года. «В уходящем году мы дополнительно проиндексировали уровень заработной платы работников социальной сферы. Так, на 13,5% увеличились выплаты педагогов детских садов, на 10,2% — социальных работников, на 9,2% — в учреждениях культуры. Более того, на уровне региона решили поднять заработную плату тем, кто работает с молодежью. Это крайне важная сфера, от ее развития зависит будущее автономного округа», — говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что работники этой сферы должны получать достойную зарплату. Отмечается, что еще в 2021 году зарплата была в два раза меньше, чем в школах. «В следующем году окончательно завершаем работу по индексации: уровень оплаты приравняем к средней заработной плате учителей по региону», — сказано в докладе. Ранее в ежегодном докладе глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что в Новом Уренгое не осталось деревянных школ и садов. Он отметил, что в этому году для детей открылось сразу пять детских садов.

Власти ЯНАО в следующем году планируют прировнять заработную плату работников молодежных организаций к зарплате педагогов. Работа с молодежью является важным направлением для развития округа, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе по итогам года. «В уходящем году мы дополнительно проиндексировали уровень заработной платы работников социальной сферы. Так, на 13,5% увеличились выплаты педагогов детских садов, на 10,2% — социальных работников, на 9,2% — в учреждениях культуры. Более того, на уровне региона решили поднять заработную плату тем, кто работает с молодежью. Это крайне важная сфера, от ее развития зависит будущее автономного округа», — говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что работники этой сферы должны получать достойную зарплату. Отмечается, что еще в 2021 году зарплата была в два раза меньше, чем в школах. «В следующем году окончательно завершаем работу по индексации: уровень оплаты приравняем к средней заработной плате учителей по региону», — сказано в докладе. Ранее в ежегодном докладе глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что в Новом Уренгое не осталось деревянных школ и садов. Он отметил, что в этому году для детей открылось сразу пять детских садов.