14 декабря 2022

В Челябинской области сын забил костылем отца-инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд смягчил наказание отцеубийце из-за несовершеннолетних детей на иждивении Фото:

В Сатке (Челябинская область) 42-летний мужчина, будучи пьяным, забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Подсудимый в ноябре 2021 года, находясь в квартире в Сатке в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему 66-летнему отцу-инвалиду удар по голове металлическим костылем, а также множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщают в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — трех несовершеннолетних детей.

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В Сатке (Челябинская область) 42-летний мужчина, будучи пьяным, забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Подсудимый в ноябре 2021 года, находясь в квартире в Сатке в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему 66-летнему отцу-инвалиду удар по голове металлическим костылем, а также множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщают в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — трех несовершеннолетних детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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