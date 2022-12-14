В Челябинской области сын забил костылем отца-инвалида

15 декабря 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Суд смягчил наказание отцеубийце из-за несовершеннолетних детей на иждивении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке (Челябинская область) 42-летний мужчина, будучи пьяным, забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Подсудимый в ноябре 2021 года, находясь в квартире в Сатке в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему 66-летнему отцу-инвалиду удар по голове металлическим костылем, а также множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщают в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — трех несовершеннолетних детей.

В Сатке (Челябинская область) 42-летний мужчина, будучи пьяным, забил до смерти своего 66-летнего отца-инвалида металлическим костылем. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Подсудимый в ноябре 2021 года, находясь в квартире в Сатке в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему 66-летнему отцу-инвалиду удар по голове металлическим костылем, а также множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщают в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — трех несовершеннолетних детей.