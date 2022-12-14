14 декабря 2022

Свердловский губернатор попал под санкции США. Скрин

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , куйвашев евгений
Причины попадания Евгения Куйвашева в санкционные списки не называются Фото:
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Куйвашев Евгений Владимирович», — говорится на сайте.

Причины попадания в санкционный список США не сообщаются. Также не сообщается дата включения Куйвашева в списки.

Список размещен на сайте министерства финансов США

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства. «Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Куйвашев Евгений Владимирович», — говорится на сайте. Причины попадания в санкционный список США не сообщаются. Также не сообщается дата включения Куйвашева в списки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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