Причины попадания Евгения Куйвашева в санкционные списки не называются
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.
«Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC: Куйвашев Евгений Владимирович», — говорится на сайте.
Причины попадания в санкционный список США не сообщаются. Также не сообщается дата включения Куйвашева в списки.
Список размещен на сайте министерства финансов США
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