Пермский риелтор рассказала, почему нужно взять ипотеку до Нового года

С 1 января ипотечные проценты изменятся Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермякам посоветовали, если есть возможность, подать заявку и получить одобрение на ипотеку до Нового года. Почему стоит поторопиться, рассказала специалист по недвижимости пермского агентства «Твой дом» Лидия Зобель в своих соцсетях.

«С 1 января 2023 года ставка по льготной ипотеке на покупку новостройки от застройщика увеличится с 7% до 8%. (Действие самой программы продлили до 1 июля 2024 года). А Сбербанк заявил, что с 27 декабря прекращает прием заявок с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%. То есть 0,1% и 1% — таких ставок мы точно больше не увидим», — написала Лидия Зобель.

Риелтор пояснила, что до Нового года еще можно успеть получить одобрение в банке и зафиксировать ставку. Для этого достаточно паспорта, СНИЛСа и первоначального взноса от 15%.

Лидия Зобель также уточнила, что с 1 января семейная ипотека со ставкой до 6% будет доступна семьям с двумя детьми и более до 18 лет. Сейчас же под программу подходят семьи, где есть хотя бы один ребенок, рожденный не раньше 2018 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что почти половину зарплаты тратят пермяки на погашение ипотеки. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в регионе — 47,6%.