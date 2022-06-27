Власти просят прощения у гостей пермского небесного фестиваля

На фестиваль воздухоплавания пришли тысячи зрителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В мэрии Кунгура (Пермский край) попросили прощения у всех гостей фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка», который стартовал в минувшую субботу. Перед церемонией открытия на городском стадионе образовались огромные очереди, так как работал лишь один вход.

«Приносим извинения за предоставленные неудобства: очереди, которые образовались у входа на стадион „Труд“ перед церемонией открытия „Небесной ярмарки“. Мы заботимся о всех гостях мероприятия, поэтому из-за определенных требований безопасности время прохождения проверок на входе увеличилось», — говорится на официальной странице администрации Кунгура в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы признают, что «были допущены ошибки», они обещают «обязательно исправить все недочеты» к церемонии закрытия, 2 июля. Устроители фестиваля намерены организовать два входа на стадион и увеличить количество рамок досмотра. Для организованных туристических групп будет открыт отдельный вход.

Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с открытия «Небесной ярмарки». Впервые за 20 лет истории мероприятия вход на стадион для зрителей был платным. На открытие юбилейного фестиваля приехали посмотреть более пяти тысяч человек.