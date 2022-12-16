В Пермском крае ищут желающего расширить кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, могила, надгробие, кладбище, северное кладбище, мусульманский квартал кладбища
Власти Добрянки объявили конкурс на расширение кладбища Фото:

Власти Добрянского горосдкого округа (Пермский край) решили расширить городское кладбище. Мэрия объявила конкурс на проведение соответствующих работ, однако он не состоялся ввиду отсутствия заявок.

«Администрация Добрянского округа объявила конкурс по расширению кладбища в Добрянке. Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок», — пишет местное издание «Зори плюс». В конкурсной документации указано, что подрядчику необходимо очистить территорию кладбища от кустарника и мелколесья, выкорчевать пни.

Проведение работ на площади 0,27 гектара мэрия оценила в 734 тысяч рублей. Решение обустроить новое кладбище в Добрянке власти приняли в 2017 году. Его площадь занимает 17 гектар. Проблема с отсутствием мест на кладбищах остро стоит и в Перми. Мэрия несколько лет не может открыть кладбище Восточное и достроить крематорий, который на нем расположен.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

Власти Добрянского горосдкого округа (Пермский край) решили расширить городское кладбище. Мэрия объявила конкурс на проведение соответствующих работ, однако он не состоялся ввиду отсутствия заявок. «Администрация Добрянского округа объявила конкурс по расширению кладбища в Добрянке. Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок», — пишет местное издание «Зори плюс». В конкурсной документации указано, что подрядчику необходимо очистить территорию кладбища от кустарника и мелколесья, выкорчевать пни. Проведение работ на площади 0,27 гектара мэрия оценила в 734 тысяч рублей. Решение обустроить новое кладбище в Добрянке власти приняли в 2017 году. Его площадь занимает 17 гектар. Проблема с отсутствием мест на кладбищах остро стоит и в Перми. Мэрия несколько лет не может открыть кладбище Восточное и достроить крематорий, который на нем расположен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...