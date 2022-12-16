В Пермском крае ищут желающего расширить кладбище

Власти Добрянки объявили конкурс на расширение кладбища Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Добрянского горосдкого округа (Пермский край) решили расширить городское кладбище. Мэрия объявила конкурс на проведение соответствующих работ, однако он не состоялся ввиду отсутствия заявок.

«Администрация Добрянского округа объявила конкурс по расширению кладбища в Добрянке. Однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок», — пишет местное издание «Зори плюс». В конкурсной документации указано, что подрядчику необходимо очистить территорию кладбища от кустарника и мелколесья, выкорчевать пни.

Проведение работ на площади 0,27 гектара мэрия оценила в 734 тысяч рублей. Решение обустроить новое кладбище в Добрянке власти приняли в 2017 году. Его площадь занимает 17 гектар. Проблема с отсутствием мест на кладбищах остро стоит и в Перми. Мэрия несколько лет не может открыть кладбище Восточное и достроить крематорий, который на нем расположен.