В центре Екатеринбурга ночью пропало электричество

В Екатеринбурге частично без электроснабжения находятся улицы Восточная, Бажова и Куйбышева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центральном микрорайоне Екатеринбурге несколько кварталов ночью 17 декабря остались без электричества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (МРСК Урала).

«В Екатеринбурге частично без электроснабжения находятся улицы Восточная, Бажова и Куйбышева. Примерное время восстановления — четыре утра», — рассказали в МРСК «Урала».

Проблемы с электричеством начались примерно в 1:10 17 декабря. По словам представителя компании, специалисты уже выехали на место происшествия и устраняют неполадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 28 ноября несколько домов остались без электричества. Часть екатеринбуржцев осталась без света из-за плановых ограничений.