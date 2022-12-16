16 декабря 2022

В центре Екатеринбурга ночью пропало электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге частично без электроснабжения находятся улицы Восточная, Бажова и Куйбышева Фото:

В центральном микрорайоне Екатеринбурге несколько кварталов ночью 17 декабря остались без электричества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (МРСК Урала).

«В Екатеринбурге частично без электроснабжения находятся улицы Восточная, Бажова и Куйбышева. Примерное время восстановления — четыре утра», — рассказали в МРСК «Урала».

Проблемы с электричеством начались примерно в 1:10 17 декабря. По словам представителя компании, специалисты уже выехали на место происшествия и устраняют неполадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 28 ноября несколько домов остались без электричества. Часть екатеринбуржцев осталась без света из-за плановых ограничений.

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В центральном микрорайоне Екатеринбурге несколько кварталов ночью 17 декабря остались без электричества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (МРСК Урала). «В Екатеринбурге частично без электроснабжения находятся улицы Восточная, Бажова и Куйбышева. Примерное время восстановления — четыре утра», — рассказали в МРСК «Урала». Проблемы с электричеством начались примерно в 1:10 17 декабря. По словам представителя компании, специалисты уже выехали на место происшествия и устраняют неполадки. Ранее URA.RU сообщало, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 28 ноября несколько домов остались без электричества. Часть екатеринбуржцев осталась без света из-за плановых ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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