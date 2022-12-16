В городе ХМАО решили важную дорожную проблему. Фото

В Югорске построят крупную дорожную развязку

17 декабря 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Власти Югорска нашли средства на реконструкцию виадука и улицы Магистральная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске (ХМАО) в бюджет 2023 года заложили строительство съезда с виадука, что позволит снизить затраты на ремонт уличного асфальта. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Нам удалось добиться финансирования строительства съезда с виадука на улицы Магистральная и Киевская, разгрузим основные транспортные артерии города. Они принимали на себе основной поток машин, идущих из северной части города в южную и обратно, из-за этого был очень высокий износ асфальтового покрытия», — написал Алексей Харлов в социальной сети. В комментариях к посту мэру задали вопрос о ремонте изношенных теплосетей. Харлов заверил, что проблема заложена в бюджет реконструкции виадука и расширения улицы Магистральной, который составит 316 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске власти пытаются найти деньги на строительство моста и реконструкцию улицы на въезде в город. Стоимость работ оценивается властями в 1.3 миллиарда рублей. Власти Югорска планируют построить съезд с моста Фото: Алексей Харлов, Вк

В Югорске (ХМАО) в бюджет 2023 года заложили строительство съезда с виадука, что позволит снизить затраты на ремонт уличного асфальта. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Нам удалось добиться финансирования строительства съезда с виадука на улицы Магистральная и Киевская, разгрузим основные транспортные артерии города. Они принимали на себе основной поток машин, идущих из северной части города в южную и обратно, из-за этого был очень высокий износ асфальтового покрытия», — написал Алексей Харлов в социальной сети. В комментариях к посту мэру задали вопрос о ремонте изношенных теплосетей. Харлов заверил, что проблема заложена в бюджет реконструкции виадука и расширения улицы Магистральной, который составит 316 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске власти пытаются найти деньги на строительство моста и реконструкцию улицы на въезде в город. Стоимость работ оценивается властями в 1.3 миллиарда рублей.