16 декабря 2022
15 декабря 2022

В городе ХМАО решили важную дорожную проблему. Фото

В Югорске построят крупную дорожную развязку
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Власти Югорска нашли средства на реконструкцию виадука и улицы Магистральная Фото:

В Югорске (ХМАО) в бюджет 2023 года заложили строительство съезда с виадука, что позволит снизить затраты на ремонт уличного асфальта. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Нам удалось добиться финансирования строительства съезда с виадука на улицы Магистральная и Киевская, разгрузим основные транспортные артерии города. Они принимали на себе основной поток машин, идущих из северной части города в южную и обратно, из-за этого был очень высокий износ асфальтового покрытия», — написал Алексей Харлов в социальной сети.

В комментариях к посту мэру задали вопрос о ремонте изношенных теплосетей. Харлов заверил, что проблема заложена в бюджет реконструкции виадука и расширения улицы Магистральной, который составит 316 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске власти пытаются найти деньги на строительство моста и реконструкцию улицы на въезде в город. Стоимость работ оценивается властями в 1.3 миллиарда рублей.

Власти Югорска планируют построить съезд с моста
Фото:

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В Югорске (ХМАО) в бюджет 2023 года заложили строительство съезда с виадука, что позволит снизить затраты на ремонт уличного асфальта. Об этом сообщил мэр города Алексей Харлов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Нам удалось добиться финансирования строительства съезда с виадука на улицы Магистральная и Киевская, разгрузим основные транспортные артерии города. Они принимали на себе основной поток машин, идущих из северной части города в южную и обратно, из-за этого был очень высокий износ асфальтового покрытия», — написал Алексей Харлов в социальной сети. В комментариях к посту мэру задали вопрос о ремонте изношенных теплосетей. Харлов заверил, что проблема заложена в бюджет реконструкции виадука и расширения улицы Магистральной, который составит 316 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске власти пытаются найти деньги на строительство моста и реконструкцию улицы на въезде в город. Стоимость работ оценивается властями в 1.3 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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