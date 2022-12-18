18 декабря 2022
17 декабря 2022

Мобилизованный блогер из ХМАО дал напутствие семьям военнослужащим

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, мобилизация, мобилизованные, армия россии, полигон еланский, подготовка мобилизованных
Блогер просит ни кому не говорить про родственника в зоне СВО Фото:

Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул перед отправкой в зону СВО дал несколько напутствий семьям военнослужащих. Советы он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Если близкий в зоне СВО не идти на контакт с подозрительными людьми, правдивость слов которых вы не можете проверить. Не рассказывайте о том, что ваш близкий „за ленточкой“ (за линией боевого столкновения). Не переводите деньги вымогателям не под каким предлогом. Если вы получили тревожные вести из непроверенных источников, обратитесь в ваш военкомат для получения проверенных данных», — сообщил Крецул.

Помимо этого, блогер просит переименовать в списке контактов телефона родственника, находящегося в СВО. Не подписывать его как брат, муж или сын, а использовать нейтральное имя, например, Антон мебель или троюродный брат.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО окончил подготовку в учебном центре. Он сообщил, что в ближайшее время мобилизованные отправятся в зону проведения СВО.

О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул перед отправкой в зону СВО дал несколько напутствий семьям военнослужащих. Советы он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Если близкий в зоне СВО не идти на контакт с подозрительными людьми, правдивость слов которых вы не можете проверить. Не рассказывайте о том, что ваш близкий „за ленточкой“ (за линией боевого столкновения). Не переводите деньги вымогателям не под каким предлогом. Если вы получили тревожные вести из непроверенных источников, обратитесь в ваш военкомат для получения проверенных данных», — сообщил Крецул. Помимо этого, блогер просит переименовать в списке контактов телефона родственника, находящегося в СВО. Не подписывать его как брат, муж или сын, а использовать нейтральное имя, например, Антон мебель или троюродный брат. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО окончил подготовку в учебном центре. Он сообщил, что в ближайшее время мобилизованные отправятся в зону проведения СВО. О частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
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