19 декабря 2022

Доброволец из Свердловской области погиб на спецоперации. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
Евгений Колясников служил по контракту в отряде «Ахмат» (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под Донецком 15 декабря погиб 48-летний доброволец Евгений Колясников из Заречного (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«При исполнении воинского долга погиб зареченец Евгений Колясников. Ему было 48 лет», — говорится в сообщении.

Колясников ушел на фронт добровольцем в октябре. Служил в отряде спецподразделения «Ахмат». Евгений посмертно награжден орденом Мужества. Городские власти выразили соболезнования родным и близким мужчины. «Евгения Колясникова запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном», — добавили в пресс-службе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Евгению Колясникову было 48 лет
Фото:

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Под Донецком 15 декабря погиб 48-летний доброволец Евгений Колясников из Заречного (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «При исполнении воинского долга погиб зареченец Евгений Колясников. Ему было 48 лет», — говорится в сообщении. Колясников ушел на фронт добровольцем в октябре. Служил в отряде спецподразделения «Ахмат». Евгений посмертно награжден орденом Мужества. Городские власти выразили соболезнования родным и близким мужчины. «Евгения Колясникова запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном», — добавили в пресс-службе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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