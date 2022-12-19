Доброволец из Свердловской области погиб на спецоперации. Фото

20 декабря 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Евгений Колясников служил по контракту в отряде «Ахмат» (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Донецком 15 декабря погиб 48-летний доброволец Евгений Колясников из Заречного (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «При исполнении воинского долга погиб зареченец Евгений Колясников. Ему было 48 лет», — говорится в сообщении. Колясников ушел на фронт добровольцем в октябре. Служил в отряде спецподразделения «Ахмат». Евгений посмертно награжден орденом Мужества. Городские власти выразили соболезнования родным и близким мужчины. «Евгения Колясникова запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном», — добавили в пресс-службе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Евгению Колясникову было 48 лет Фото: сообщество «Зона-СГ: город Заречный и Белоярская АЭС» в соцсети «ВКонтакте»

Под Донецком 15 декабря погиб 48-летний доброволец Евгений Колясников из Заречного (Свердловская область). Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «При исполнении воинского долга погиб зареченец Евгений Колясников. Ему было 48 лет», — говорится в сообщении. Колясников ушел на фронт добровольцем в октябре. Служил в отряде спецподразделения «Ахмат». Евгений посмертно награжден орденом Мужества. Городские власти выразили соболезнования родным и близким мужчины. «Евгения Колясникова запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном», — добавили в пресс-службе. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.