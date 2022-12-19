Пермский филиал Президентской академии возглавил силовик со стажем

Коллективу Пермского филиала РАНХиГС представили нового руководителя. Им стал Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов Перми и края. О назначении сообщается на сайте вуза.
«Руководителем Пермского филиала РАНХиГС назначен Игорь Орлов. 19 декабря Демина Н.В., руководитель отдела Департамента региональной политики РАНХиГС представила нового руководителя коллективу филиала», — говорится на сайте филиала.
Игорь Орлов ранее возглавлял УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России. В 2016—2021 годах занимал кресло депутата законодательного собрания Прикамья.
Как отмечают в вузе, Татьяна Евтух, ранее занимавшая должность и. о. директора Пермского филиала, продолжит работу в должности заместителя директора.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.
Коллективу Пермского филиала РАНХиГС представили нового руководителя. Им стал Игорь Орлов, занимавший ранее различные посты в руководстве силовых органов Перми и края. О назначении сообщается на сайте вуза. «Руководителем Пермского филиала РАНХиГС назначен Игорь Орлов. 19 декабря Демина Н.В., руководитель отдела Департамента региональной политики РАНХиГС представила нового руководителя коллективу филиала», — говорится на сайте филиала. Игорь Орлов ранее возглавлял УВД Перми, работал вице-губернатором Пермской области, министром общественной безопасности Пермского края. В Москве был начальником Центра по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД России. В 2016—2021 годах занимал кресло депутата законодательного собрания Прикамья. Как отмечают в вузе, Татьяна Евтух, ранее занимавшая должность и. о. директора Пермского филиала, продолжит работу в должности заместителя директора.