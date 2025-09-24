В Перми отремонтируют здание архива, в котором хранятся уникальные документы

В Перми проведут капремонт семиэтажного здания государственного архива социально-политической истории, возведенного в 1985 году. Здание находится на Екатерининской, 162.
«Центр организации закупок Пермского края проводит аукцион по выбору подрядной организации, которая займется разработкой проектно-сметной документации. Начальная стоимость контракта определена в размере 6,3 млн рублей. Подать заявки на участие можно до 1 октября», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит провести комплексное обследование технического состояния здания, систем вентиляции, а также выполнить инженерный анализ строительных конструкций. Помимо этого, необходимо провести испытания строительных материалов — в частности, оценить прочность бетона, параметры защитного слоя и диаметр арматуры, а также обследовать элементы вентиляционной системы.
По итогам этих работ подрядчик обязан определить предполагаемую сметную стоимость ремонта. Все мероприятия должны быть завершены не позднее 25 декабря 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что госархив социально-политической истории возглавила Светлана Дагелине. Она сменила на этом посту скончавшегося Сергея Неганова, который руководил им с 2015 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!