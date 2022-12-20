Генерал-майор запаса исключил, что военных отправят домой на праздники

21 декабря 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Ротация военнослужащий предусматривает перевод в другой эшелон, сказал Юрий Дьяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отпуск российским военнослужащим на время праздников не предусмотрен, как и в другое время, поскольку им необходимо обеспечивать нужды фронта. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генерал-майор запаса Юрий Дьяков. «Если брать боевые условия, фронт фронтом, в отпуск не отпускают. Обычно такой практики нет. Отпускают только по ранению, из госпиталей. А так даже за какие-то заслуги отпусков нет. Такое поощрение, как отпуск, бывает очень редко», — сказал Юрий Дьяков. По его словам, предусмотрена ротация среди военных. «Это происходит следующим образом: ушли с первого эшелона во второй. Но это все те же позиции только второго эшелона. Не будут же их оголять. Трудно сказать, какие удары будут наноситься по первому эшелону, по первым траншеям или по второму эшелону. Сейчас другая война — ракетная. Удары ракет, минометные обстрелы», — добавил генерал-майор запаса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, данная мера была необходима для защиты мирных жителей Донбасса. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия сменила тактику и явно намерена победить.

Отпуск российским военнослужащим на время праздников не предусмотрен, как и в другое время, поскольку им необходимо обеспечивать нужды фронта. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU генерал-майор запаса Юрий Дьяков. «Если брать боевые условия, фронт фронтом, в отпуск не отпускают. Обычно такой практики нет. Отпускают только по ранению, из госпиталей. А так даже за какие-то заслуги отпусков нет. Такое поощрение, как отпуск, бывает очень редко», — сказал Юрий Дьяков. По его словам, предусмотрена ротация среди военных. «Это происходит следующим образом: ушли с первого эшелона во второй. Но это все те же позиции только второго эшелона. Не будут же их оголять. Трудно сказать, какие удары будут наноситься по первому эшелону, по первым траншеям или по второму эшелону. Сейчас другая война — ракетная. Удары ракет, минометные обстрелы», — добавил генерал-майор запаса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, данная мера была необходима для защиты мирных жителей Донбасса. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия сменила тактику и явно намерена победить.