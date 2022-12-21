Полиция начала проводить массовые рейды в преддверии Нового года

22 декабря 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет магазины на наличие контрафактного алкоголя и пиротехники Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО полиция начала проводить массовые рейды по магазинам пиротехники и по точкам продажи алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сейчас проводятся рейды по питейным заведениям на наличие контрафактного алкоголя и магазинам пиротехники. Ждем от муниципалитетов утвержденные графики по праздничным мероприятиям, чтобы определиться с количеством патрулей. Сотрудники полиции будут оказывать содействие в обеспечении безопасности органам местного самоуправления», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ОМОН проверит места проведения праздника на наличие взрывчатки, также будут выставляться посты правопорядка. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков.

В ХМАО полиция начала проводить массовые рейды по магазинам пиротехники и по точкам продажи алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сейчас проводятся рейды по питейным заведениям на наличие контрафактного алкоголя и магазинам пиротехники. Ждем от муниципалитетов утвержденные графики по праздничным мероприятиям, чтобы определиться с количеством патрулей. Сотрудники полиции будут оказывать содействие в обеспечении безопасности органам местного самоуправления», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ОМОН проверит места проведения праздника на наличие взрывчатки, также будут выставляться посты правопорядка. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков.