Полиция начала проводить массовые рейды в преддверии Нового года

В ХМАО полиция начала проводить массовые рейды по магазинам пиротехники и по точкам продажи алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Сейчас проводятся рейды по питейным заведениям на наличие контрафактного алкоголя и магазинам пиротехники. Ждем от муниципалитетов утвержденные графики по праздничным мероприятиям, чтобы определиться с количеством патрулей. Сотрудники полиции будут оказывать содействие в обеспечении безопасности органам местного самоуправления», — сказали в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ОМОН проверит места проведения праздника на наличие взрывчатки, также будут выставляться посты правопорядка. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков.
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