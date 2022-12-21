21 декабря 2022

Полиция начала проводить массовые рейды в преддверии Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проверяет магазины на наличие контрафактного алкоголя и пиротехники Фото:

В ХМАО полиция начала проводить массовые рейды по магазинам пиротехники и по точкам продажи алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сейчас проводятся рейды по питейным заведениям на наличие контрафактного алкоголя и магазинам пиротехники. Ждем от муниципалитетов утвержденные графики по праздничным мероприятиям, чтобы определиться с количеством патрулей. Сотрудники полиции будут оказывать содействие в обеспечении безопасности органам местного самоуправления», — сказали в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ОМОН проверит места проведения праздника на наличие взрывчатки, также будут выставляться посты правопорядка. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков.

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В ХМАО полиция начала проводить массовые рейды по магазинам пиротехники и по точкам продажи алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сейчас проводятся рейды по питейным заведениям на наличие контрафактного алкоголя и магазинам пиротехники. Ждем от муниципалитетов утвержденные графики по праздничным мероприятиям, чтобы определиться с количеством патрулей. Сотрудники полиции будут оказывать содействие в обеспечении безопасности органам местного самоуправления», — сказали в полиции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ОМОН проверит места проведения праздника на наличие взрывчатки, также будут выставляться посты правопорядка. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии ХМАО Евгений Симаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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