Американские сенаторы объяснили, почему не захотели аплодировать Зеленскому

Зеленский не заслужил аплодисментов, заявили сенаторы Мэтт Гэтц и Лорен БобертФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживал аплодисментов на выступлении в Конгрессе США. Свой отказ от аплодисментов объяснили американские сенаторы Мэтт Гэтц и Лорен Боберт.
«Я не испытываю угрызений совести, что не вышел и не поаплодировал какому-нибудь иностранному лидеру из исторически коррумпированной страны, который выпрашивает более 100 миллиардов долларов», — сказал Гаец. Его цитирует американское издание Newsweek.
Он также заявил, что Зеленский был приглашен в Конгресс, чтобы обеспечить прикрытие для принятия законопроекта о расходах. «Зеленский был вовлечен в аферу, он во многом зависит от этого», — уверен сенатор.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на Конгрессе США и запросил пакет дополнительной помощи Киеву. Сенаторы сенаторы-республиканцы Мэтт Гэтц и Лорен Боберт отказались аплодировать Зеленскому. Во время его выступления они смотрели в телефоны. Оба сенатора выступают против предоставления дополнительной помощи Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживал аплодисментов на выступлении в Конгрессе США. Свой отказ от аплодисментов объяснили американские сенаторы Мэтт Гэтц и Лорен Боберт. «Я не испытываю угрызений совести, что не вышел и не поаплодировал какому-нибудь иностранному лидеру из исторически коррумпированной страны, который выпрашивает более 100 миллиардов долларов», — сказал Гаец. Его цитирует американское издание Newsweek. Он также заявил, что Зеленский был приглашен в Конгресс, чтобы обеспечить прикрытие для принятия законопроекта о расходах. «Зеленский был вовлечен в аферу, он во многом зависит от этого», — уверен сенатор. Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на Конгрессе США и запросил пакет дополнительной помощи Киеву. Сенаторы сенаторы-республиканцы Мэтт Гэтц и Лорен Боберт отказались аплодировать Зеленскому. Во время его выступления они смотрели в телефоны. Оба сенатора выступают против предоставления дополнительной помощи Украине.