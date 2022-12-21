Зеленский соврал в Конгрессе о состоянии Украины

Зеленский: Украина «жива и невредима»

22 декабря 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина жива и невредима, несмотря на трудности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима», — сказал Зеленский, выступая в Конгрессе США. Вместе с тем он признал преимущество России над Украиной из-за боеприпасов и призвал США не прекращать военную помощь Киеву. Ранее Зеленский подтвердил поражение энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал 360. По словам главы военной администрации Киевской области Алексея Кулебы, 80% региона остается без света. Отключение электроэнергии в области связано с серией ракетных ударов. URA.RU сообщало о визите Зеленского в США. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран, передает телеканал 360. По мнению обозревателя британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, визит украинского лидера в Вашингтон сигнализирует о расколе Запада, так как страны устали от конфликта вокруг Украины.

Украина жива и невредима, несмотря на трудности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима», — сказал Зеленский, выступая в Конгрессе США. Вместе с тем он признал преимущество России над Украиной из-за боеприпасов и призвал США не прекращать военную помощь Киеву. Ранее Зеленский подтвердил поражение энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал 360. По словам главы военной администрации Киевской области Алексея Кулебы, 80% региона остается без света. Отключение электроэнергии в области связано с серией ракетных ударов. URA.RU сообщало о визите Зеленского в США. Он заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран, передает телеканал 360. По мнению обозревателя британской газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, визит украинского лидера в Вашингтон сигнализирует о расколе Запада, так как страны устали от конфликта вокруг Украины.