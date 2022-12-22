В Ханты-Мансийские устроят массовые проверки гаражей перед Новым годом

В Ханты-Мансийске в преддверии Нового года пройдут массовые проверки гаражей. Их проверят на пожарную безопасность и законность расположения. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«Новогодние праздники — тот период, когда нужен усиленный контроль. С сегодняшнего дня начинаются проверки. Первый на очереди ГСК „Приозерный“. Проверяют пожарные, полиция и муниципальный контроль. Проверяют не только технику безопасности, но и законность самих построек», — сказали в администрации. И добавили, что такие проверки проходят периодически. В новогодний период они продлятся несколько дней.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске загорелся склад на улице Землеустроителей. На тушение ушло больше двух часов, было задействовано почти тридцать пожарных. Также накануне в гаражном кооперативе города произошел пожар. Пострадавших не оказалось.
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