22 декабря 2022

В Ханты-Мансийские устроят массовые проверки гаражей перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , снег, зима, гаражи, гаражный комплекс
Гаражи Ханты-Мансийска проверят на пожарную безопасность Фото:

В Ханты-Мансийске в преддверии Нового года пройдут массовые проверки гаражей. Их проверят на пожарную безопасность и законность расположения. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Новогодние праздники — тот период, когда нужен усиленный контроль. С сегодняшнего дня начинаются проверки. Первый на очереди ГСК „Приозерный“. Проверяют пожарные, полиция и муниципальный контроль. Проверяют не только технику безопасности, но и законность самих построек», — сказали в администрации. И добавили, что такие проверки проходят периодически. В новогодний период они продлятся несколько дней.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске загорелся склад на улице Землеустроителей. На тушение ушло больше двух часов, было задействовано почти тридцать пожарных. Также накануне в гаражном кооперативе города произошел пожар. Пострадавших не оказалось.

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В Ханты-Мансийске в преддверии Нового года пройдут массовые проверки гаражей. Их проверят на пожарную безопасность и законность расположения. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Новогодние праздники — тот период, когда нужен усиленный контроль. С сегодняшнего дня начинаются проверки. Первый на очереди ГСК „Приозерный“. Проверяют пожарные, полиция и муниципальный контроль. Проверяют не только технику безопасности, но и законность самих построек», — сказали в администрации. И добавили, что такие проверки проходят периодически. В новогодний период они продлятся несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске загорелся склад на улице Землеустроителей. На тушение ушло больше двух часов, было задействовано почти тридцать пожарных. Также накануне в гаражном кооперативе города произошел пожар. Пострадавших не оказалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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