В Ханты-Мансийские устроят массовые проверки гаражей перед Новым годом

23 декабря 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Гаражи Ханты-Мансийска проверят на пожарную безопасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске в преддверии Нового года пройдут массовые проверки гаражей. Их проверят на пожарную безопасность и законность расположения. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Новогодние праздники — тот период, когда нужен усиленный контроль. С сегодняшнего дня начинаются проверки. Первый на очереди ГСК „Приозерный“. Проверяют пожарные, полиция и муниципальный контроль. Проверяют не только технику безопасности, но и законность самих построек», — сказали в администрации. И добавили, что такие проверки проходят периодически. В новогодний период они продлятся несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске загорелся склад на улице Землеустроителей. На тушение ушло больше двух часов, было задействовано почти тридцать пожарных. Также накануне в гаражном кооперативе города произошел пожар. Пострадавших не оказалось.

В Ханты-Мансийске в преддверии Нового года пройдут массовые проверки гаражей. Их проверят на пожарную безопасность и законность расположения. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Новогодние праздники — тот период, когда нужен усиленный контроль. С сегодняшнего дня начинаются проверки. Первый на очереди ГСК „Приозерный“. Проверяют пожарные, полиция и муниципальный контроль. Проверяют не только технику безопасности, но и законность самих построек», — сказали в администрации. И добавили, что такие проверки проходят периодически. В новогодний период они продлятся несколько дней. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске загорелся склад на улице Землеустроителей. На тушение ушло больше двух часов, было задействовано почти тридцать пожарных. Также накануне в гаражном кооперативе города произошел пожар. Пострадавших не оказалось.