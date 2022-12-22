В ХМАО молодежь собирается отпраздновать Новый год за пределами региона

23 декабря 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Много югорской молодежи решили отпраздновать Новый год в других регионах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Молодежь из Ханты-Мансийска массово уезжает праздновать Новый год в другие регионы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами югорчане. «Мы решили поехать к друзьям в Казахстан. Долгое время справляла в Сургуте, а тут решила что-то изменить, так как надоело каждый год одно и то же. Кроме того, в Казахстане теплее», — отмечает Ангелина из Сургута. Причины такого решения у всех разные: кто-то хочет изменить обстановку, кто-то посмотреть на другие города в новогодние праздники, а некоторые планируют встретить праздник в более мягком климате. «Почти все знакомые разъезжаются из ХМАО на празднование Нового года. Несколько компаний уезжают в Москву, в Петербург, потому что хотят окунуться в суете, действительно, больших городов», — отмечает Татьяна. Самыми популярными направлениями стали или столицы- Москва, Петербург, или самые ближайшие города-миллионники — Тюмень и Екатеринбург. Также многие едут в Казахстан, так как туда сравнительно просто попасть. В Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23— 25 декабря. Несмотря на то, что в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи.

Молодежь из Ханты-Мансийска массово уезжает праздновать Новый год в другие регионы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами югорчане. «Мы решили поехать к друзьям в Казахстан. Долгое время справляла в Сургуте, а тут решила что-то изменить, так как надоело каждый год одно и то же. Кроме того, в Казахстане теплее», — отмечает Ангелина из Сургута. Причины такого решения у всех разные: кто-то хочет изменить обстановку, кто-то посмотреть на другие города в новогодние праздники, а некоторые планируют встретить праздник в более мягком климате. «Почти все знакомые разъезжаются из ХМАО на празднование Нового года. Несколько компаний уезжают в Москву, в Петербург, потому что хотят окунуться в суете, действительно, больших городов», — отмечает Татьяна. Самыми популярными направлениями стали или столицы- Москва, Петербург, или самые ближайшие города-миллионники — Тюмень и Екатеринбург. Также многие едут в Казахстан, так как туда сравнительно просто попасть. В Ханты-Мансийске и Сургуте большинство ресторанов уже не принимают бронь на последние выходные года — 23— 25 декабря. Несмотря на то, что в ХМАО увеличивают ценник за проведение корпоративов и празднование новогодней ночи.