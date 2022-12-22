Моор назвал главное достижение тюменских властей в 2022 году

Губернатор Моор подвел в правительстве итоги 2022 года

23 декабря 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

В регионе не сорвали строительство ни одного объекта Фото: Николай Бастриков © URA.RU Губернатор Тюменской области назвал одним из главных достижением 2022 года то, что в регионе не остановилось строительства ни одного объекта. Об этом он заявил 23 декабря выступая на расширенном заседании областного правительства. «Считаю одним из важнейших достижений то, что в этот году, несмотря на все сложности, мы не остановили строительства ни одного объекта — социально важного или дороги. Все, что было запланировано, выполнили», — цитирует Моора инфоцентр регионального правительства. Глава региона добавил, что Тюменская область сохранила лидирующие позиции по вводу жилых домов на душу населения. Кроме того, региона занял пятое место в рейтинге инвестпривлекательности субъектов РФ. Ранее URA.RU писало, что успехи в Тюменской области в комплексном развитии территорий (КРТ) отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он выделил регион наряду с ЯНАО.

Губернатор Тюменской области назвал одним из главных достижением 2022 года то, что в регионе не остановилось строительства ни одного объекта. Об этом он заявил 23 декабря выступая на расширенном заседании областного правительства. «Считаю одним из важнейших достижений то, что в этот году, несмотря на все сложности, мы не остановили строительства ни одного объекта — социально важного или дороги. Все, что было запланировано, выполнили», — цитирует Моора инфоцентр регионального правительства. Глава региона добавил, что Тюменская область сохранила лидирующие позиции по вводу жилых домов на душу населения. Кроме того, региона занял пятое место в рейтинге инвестпривлекательности субъектов РФ. Ранее URA.RU писало, что успехи в Тюменской области в комплексном развитии территорий (КРТ) отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он выделил регион наряду с ЯНАО.