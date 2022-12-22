22 декабря 2022

Моор назвал главное достижение тюменских властей в 2022 году

Губернатор Моор подвел в правительстве итоги 2022 года
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Мост через реку Тура в районе Лесобазы. Тюмень, дорожное строительство, строительство моста
В регионе не сорвали строительство ни одного объекта Фото:

Губернатор Тюменской области назвал одним из главных достижением 2022 года то, что в регионе не остановилось строительства ни одного объекта. Об этом он заявил 23 декабря выступая на расширенном заседании областного правительства.

«Считаю одним из важнейших достижений то, что в этот году, несмотря на все сложности, мы не остановили строительства ни одного объекта — социально важного или дороги. Все, что было запланировано, выполнили», — цитирует Моора инфоцентр регионального правительства.

Глава региона добавил, что Тюменская область сохранила лидирующие позиции по вводу жилых домов на душу населения. Кроме того, региона занял пятое место в рейтинге инвестпривлекательности субъектов РФ.

Ранее URA.RU писало, что успехи в Тюменской области в комплексном развитии территорий (КРТ) отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он выделил регион наряду с ЯНАО.

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Губернатор Тюменской области назвал одним из главных достижением 2022 года то, что в регионе не остановилось строительства ни одного объекта. Об этом он заявил 23 декабря выступая на расширенном заседании областного правительства. «Считаю одним из важнейших достижений то, что в этот году, несмотря на все сложности, мы не остановили строительства ни одного объекта — социально важного или дороги. Все, что было запланировано, выполнили», — цитирует Моора инфоцентр регионального правительства. Глава региона добавил, что Тюменская область сохранила лидирующие позиции по вводу жилых домов на душу населения. Кроме того, региона занял пятое место в рейтинге инвестпривлекательности субъектов РФ. Ранее URA.RU писало, что успехи в Тюменской области в комплексном развитии территорий (КРТ) отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он выделил регион наряду с ЯНАО.
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