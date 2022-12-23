23 декабря 2022
22 декабря 2022

В ХМАО за 80 млн рублей продается усадьба с фермерским хозяйством

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, корова, животноводство, фермерское хозяйство, сельское хозяйство
На территории усадьбы расположено фермерское хозяйство (фото из архива) Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Продается усадьба с действующим фермерским хозяйством „Лесное“ в 30 км от Сургута по адресу: девятый км Старо-Федоровской автодороги. По договору», — сообщается в объявлении. Продавец указал, что земельный участок — сельхозназначения, а его площадь 1578,9 га.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.

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В Сургутском районе (ХМАО) на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «Продается усадьба с действующим фермерским хозяйством „Лесное“ в 30 км от Сургута по адресу: девятый км Старо-Федоровской автодороги. По договору», — сообщается в объявлении. Продавец указал, что земельный участок — сельхозназначения, а его площадь 1578,9 га. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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