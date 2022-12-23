В ХМАО за 80 млн рублей продается усадьба с фермерским хозяйством

На территории усадьбы расположено фермерское хозяйство (фото из архива)
В Сургутском районе (ХМАО) на продажу выставлена усадьба с фермерским хозяйством. Стоимость объекта — 80 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«Продается усадьба с действующим фермерским хозяйством „Лесное“ в 30 км от Сургута по адресу: девятый км Старо-Федоровской автодороги. По договору», — сообщается в объявлении. Продавец указал, что земельный участок — сельхозназначения, а его площадь 1578,9 га.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.