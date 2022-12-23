23 декабря 2022

В Нижнем Тагиле водитель, потеряв сознание, попал в ДТП и скончался. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Инцидент произошел 24 декабря около 17 часов вечера Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 59-летний мужчина, управляя Audi Q5, потерял сознание и врезался в ограждение. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

«На 13-м километре автодороги „Южный подъезд к Нижнему Тагилу“ водителю Audi Q5 стало плохо, он потерял сознание и управление машиной. Из-за этого авто врезалось в ограждение. Водитель умер на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло 24 декабря около 17 часов вечера. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Вместе с ним в машине находился пассажир, который не получил травм. «В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП», — резюмировали в ГИБДД.

В машине вместе с водителем находился пассажир
Фото:
Был ли водитель пьяным — неизвестно
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 59-летний мужчина, управляя Audi Q5, потерял сознание и врезался в ограждение. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Свердловской области. «На 13-м километре автодороги „Южный подъезд к Нижнему Тагилу“ водителю Audi Q5 стало плохо, он потерял сознание и управление машиной. Из-за этого авто врезалось в ограждение. Водитель умер на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 24 декабря около 17 часов вечера. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Вместе с ним в машине находился пассажир, который не получил травм. «В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП», — резюмировали в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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