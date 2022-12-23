В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 59-летний мужчина, управляя Audi Q5, потерял сознание и врезался в ограждение. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
«На 13-м километре автодороги „Южный подъезд к Нижнему Тагилу“ водителю Audi Q5 стало плохо, он потерял сознание и управление машиной. Из-за этого авто врезалось в ограждение. Водитель умер на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
ДТП произошло 24 декабря около 17 часов вечера. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Вместе с ним в машине находился пассажир, который не получил травм. «В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП», — резюмировали в ГИБДД.
В машине вместе с водителем находился пассажир
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Был ли водитель пьяным — неизвестно
Фото: ГИБДД по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 59-летний мужчина, управляя Audi Q5, потерял сознание и врезался в ограждение. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя. Об этом URA.RU рассказали в ГИБДД по Свердловской области. «На 13-м километре автодороги „Южный подъезд к Нижнему Тагилу“ водителю Audi Q5 стало плохо, он потерял сознание и управление машиной. Из-за этого авто врезалось в ограждение. Водитель умер на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 24 декабря около 17 часов вечера. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Вместе с ним в машине находился пассажир, который не получил травм. «В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП», — резюмировали в ГИБДД.