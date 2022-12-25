Уволенный за мат в эфире телеведущий даст концерт в Тюменском драмтеатре

Уволенный за мат в эфире телеведущий Никита Белов даст концерт в ТБДТ

26 декабря 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Никита Белов выступит с группой «Хороший вопрос» в арт-кафе Тюменского Большого драматического театра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, уволенный за мат во время выпуска новостей, выступит с концертом в Тюменском Большом драматическом театре. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Белов является участником музыкальной группы «Хороший вопрос», концерт которой пройдет в ТБДТ 21 января 2023 года. «И еще, вы в курсе, что мы 21 января снова сыграем концерт в АРТ-кафе „ТБДТ“, Тюмень? Нам сильно-сильно понравилось в прошлый раз. Будем рады видеть, билеты можно купить на сайте драмтеатра», — написал Белов в своей публикации. 4 февраля 2021 года Никита Белов обматерил коллег во время вечернего выпуска новостей на канале «Тюменское время». На следующий день он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Компанию также покинули режиссер и монтажер, которые работали над подготовкой программы. После увольнения из «Сибинформбюро» Белов начал давать уроки игры на гитаре. Затем он организовал и возглавил музыкальную группу, получившую название «Хороший вопрос».

Бывший ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, уволенный за мат во время выпуска новостей, выступит с концертом в Тюменском Большом драматическом театре. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Белов является участником музыкальной группы «Хороший вопрос», концерт которой пройдет в ТБДТ 21 января 2023 года. «И еще, вы в курсе, что мы 21 января снова сыграем концерт в АРТ-кафе „ТБДТ“, Тюмень? Нам сильно-сильно понравилось в прошлый раз. Будем рады видеть, билеты можно купить на сайте драмтеатра», — написал Белов в своей публикации. 4 февраля 2021 года Никита Белов обматерил коллег во время вечернего выпуска новостей на канале «Тюменское время». На следующий день он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Компанию также покинули режиссер и монтажер, которые работали над подготовкой программы. После увольнения из «Сибинформбюро» Белов начал давать уроки игры на гитаре. Затем он организовал и возглавил музыкальную группу, получившую название «Хороший вопрос».