25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Тюмени после Нового года взлетят цены на ювелирку

В 2023 году цены на ювелирные изделия в салонах Тюмени поднимутся на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация
Новые цены начнут действовать уже с первых чисел января Фото:

В тюменских ювелирных салонах с нового года поднимут цены на изделия из драгоценных камней и металлов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, новые цены начнут действовать уже в первых числах января.

«После нового года будем поднимать цены на изделия. Ориентировочно, стоимость ювелирных украшений станет больше на 20%. Это касается любых металлов и камней. Повышение будет постепенным и начнет ощущаться уже с первых рабочих дней января», — сообщила на правах анонимности управляющая одного из тюменских ювелирных салонов.

По данным из открытых источников, в 2023 году цены на ювелирные изделия вырастут из-за изменений в налогообложении малого бизнеса. В частности, в следующем году состоится переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения на общую.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области с 2023 года подорожают поездки на пригородных поездах. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области.

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В тюменских ювелирных салонах с нового года поднимут цены на изделия из драгоценных камней и металлов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, новые цены начнут действовать уже в первых числах января. «После нового года будем поднимать цены на изделия. Ориентировочно, стоимость ювелирных украшений станет больше на 20%. Это касается любых металлов и камней. Повышение будет постепенным и начнет ощущаться уже с первых рабочих дней января», — сообщила на правах анонимности управляющая одного из тюменских ювелирных салонов. По данным из открытых источников, в 2023 году цены на ювелирные изделия вырастут из-за изменений в налогообложении малого бизнеса. В частности, в следующем году состоится переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения на общую. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области с 2023 года подорожают поездки на пригородных поездах. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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