В Тюмени после Нового года взлетят цены на ювелирку

В 2023 году цены на ювелирные изделия в салонах Тюмени поднимутся на 20%

26 декабря 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Новые цены начнут действовать уже с первых чисел января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских ювелирных салонах с нового года поднимут цены на изделия из драгоценных камней и металлов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, новые цены начнут действовать уже в первых числах января. «После нового года будем поднимать цены на изделия. Ориентировочно, стоимость ювелирных украшений станет больше на 20%. Это касается любых металлов и камней. Повышение будет постепенным и начнет ощущаться уже с первых рабочих дней января», — сообщила на правах анонимности управляющая одного из тюменских ювелирных салонов. По данным из открытых источников, в 2023 году цены на ювелирные изделия вырастут из-за изменений в налогообложении малого бизнеса. В частности, в следующем году состоится переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения на общую. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области с 2023 года подорожают поездки на пригородных поездах. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области.

В тюменских ювелирных салонах с нового года поднимут цены на изделия из драгоценных камней и металлов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, новые цены начнут действовать уже в первых числах января. «После нового года будем поднимать цены на изделия. Ориентировочно, стоимость ювелирных украшений станет больше на 20%. Это касается любых металлов и камней. Повышение будет постепенным и начнет ощущаться уже с первых рабочих дней января», — сообщила на правах анонимности управляющая одного из тюменских ювелирных салонов. По данным из открытых источников, в 2023 году цены на ювелирные изделия вырастут из-за изменений в налогообложении малого бизнеса. В частности, в следующем году состоится переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения на общую. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области с 2023 года подорожают поездки на пригородных поездах. Новую стоимость установили в соответствии с постановлением правительства Тюменской области.