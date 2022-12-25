Жюри «Золотой маски» в Перми оценит постановку коллектива Курентзиса

«De temporum fine comoedia» претендует на «Золотую маску» в пяти номинациях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермь приехали члены жюри главной театральной премии России «Золотая маска». Они оценят оперу «De temporum fine comoedia» (18+) в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

«Мистерия „De temporum fine comoedia“ преобразила завод Шпагина в Перми в арт-пространство. Чтобы увидеть спектакль-номинант здесь сегодня окажется жюри „Золотой Маски“», — говорится в telegram-канале премии.

Показ «De temporum fine comoedia» пройдет в рамках фестиваля «Дягилев+». Премьера спектакля состоялась на Дягилевском фестивале летом 2022 года, после чего он стал претендентом на «Золотую маску» в пяти номинациях.