25 декабря 2022
24 декабря 2022

Жюри «Золотой маски» в Перми оценит постановку коллектива Курентзиса

© Служба новостей «URA.RU»
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«De temporum fine comoedia» претендует на «Золотую маску» в пяти номинациях Фото:

В Пермь приехали члены жюри главной театральной премии России «Золотая маска». Они оценят оперу «De temporum fine comoedia» (18+) в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

«Мистерия „De temporum fine comoedia“ преобразила завод Шпагина в Перми в арт-пространство. Чтобы увидеть спектакль-номинант здесь сегодня окажется жюри „Золотой Маски“», — говорится в telegram-канале премии.

Показ «De temporum fine comoedia» пройдет в рамках фестиваля «Дягилев+». Премьера спектакля состоялась на Дягилевском фестивале летом 2022 года, после чего он стал претендентом на «Золотую маску» в пяти номинациях.

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В Пермь приехали члены жюри главной театральной премии России «Золотая маска». Они оценят оперу «De temporum fine comoedia» (18+) в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. «Мистерия „De temporum fine comoedia“ преобразила завод Шпагина в Перми в арт-пространство. Чтобы увидеть спектакль-номинант здесь сегодня окажется жюри „Золотой Маски“», — говорится в telegram-канале премии. Показ «De temporum fine comoedia» пройдет в рамках фестиваля «Дягилев+». Премьера спектакля состоялась на Дягилевском фестивале летом 2022 года, после чего он стал претендентом на «Золотую маску» в пяти номинациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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