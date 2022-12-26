26 декабря 2022

Сотни тюменцев пострадали из-за бани в подвале многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, дубовый веник
Баня в подвале многоквартирного дома послужила причиной неудобств тюменцев Фото:

Тюменцы сутками живут без воды из-за банного комплекса в подвале многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоэтажки по ул. Таврическая, 9б.

«Для нас не понятно, кто выдал им лицензию на осуществление такой деятельности в многоквартирном доме. Дело не только в том, что мы постоянно без воды. Это опасно для фундамента дома, опасно для всех жильцов. Даже по закону, по постановлению главного санитарного врача, открывать бани в многоквартирных домах запрещено», — сообщают жильцы.

Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Законность деятельности банного комплекса выясняется.

Ранее URA.RU сообщало, как жители тюменского микрорайона платили несуществующим коммунальщикам. На протяжении нескольких лет их дома не обслуживались.

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Тюменцы сутками живут без воды из-за банного комплекса в подвале многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоэтажки по ул. Таврическая, 9б. «Для нас не понятно, кто выдал им лицензию на осуществление такой деятельности в многоквартирном доме. Дело не только в том, что мы постоянно без воды. Это опасно для фундамента дома, опасно для всех жильцов. Даже по закону, по постановлению главного санитарного врача, открывать бани в многоквартирных домах запрещено», — сообщают жильцы. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Законность деятельности банного комплекса выясняется. Ранее URA.RU сообщало, как жители тюменского микрорайона платили несуществующим коммунальщикам. На протяжении нескольких лет их дома не обслуживались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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