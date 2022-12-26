Сотни тюменцев пострадали из-за бани в подвале многоэтажки

Тюменцы сутками живут без воды из-за банного комплекса в подвале многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоэтажки по ул. Таврическая, 9б.
«Для нас не понятно, кто выдал им лицензию на осуществление такой деятельности в многоквартирном доме. Дело не только в том, что мы постоянно без воды. Это опасно для фундамента дома, опасно для всех жильцов. Даже по закону, по постановлению главного санитарного врача, открывать бани в многоквартирных домах запрещено», — сообщают жильцы.
Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Законность деятельности банного комплекса выясняется.
Ранее URA.RU сообщало, как жители тюменского микрорайона платили несуществующим коммунальщикам. На протяжении нескольких лет их дома не обслуживались.
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Тюменцы сутками живут без воды из-за банного комплекса в подвале многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоэтажки по ул. Таврическая, 9б. «Для нас не понятно, кто выдал им лицензию на осуществление такой деятельности в многоквартирном доме. Дело не только в том, что мы постоянно без воды. Это опасно для фундамента дома, опасно для всех жильцов. Даже по закону, по постановлению главного санитарного врача, открывать бани в многоквартирных домах запрещено», — сообщают жильцы. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Законность деятельности банного комплекса выясняется. Ранее URA.RU сообщало, как жители тюменского микрорайона платили несуществующим коммунальщикам. На протяжении нескольких лет их дома не обслуживались.