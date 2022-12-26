Сотни тюменцев пострадали из-за бани в подвале многоэтажки

27 декабря 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Баня в подвале многоквартирного дома послужила причиной неудобств тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы сутками живут без воды из-за банного комплекса в подвале многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоэтажки по ул. Таврическая, 9б. «Для нас не понятно, кто выдал им лицензию на осуществление такой деятельности в многоквартирном доме. Дело не только в том, что мы постоянно без воды. Это опасно для фундамента дома, опасно для всех жильцов. Даже по закону, по постановлению главного санитарного врача, открывать бани в многоквартирных домах запрещено», — сообщают жильцы. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Законность деятельности банного комплекса выясняется. Ранее URA.RU сообщало, как жители тюменского микрорайона платили несуществующим коммунальщикам. На протяжении нескольких лет их дома не обслуживались.

Тюменцы сутками живут без воды из-за банного комплекса в подвале многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили жильцы многоэтажки по ул. Таврическая, 9б. «Для нас не понятно, кто выдал им лицензию на осуществление такой деятельности в многоквартирном доме. Дело не только в том, что мы постоянно без воды. Это опасно для фундамента дома, опасно для всех жильцов. Даже по закону, по постановлению главного санитарного врача, открывать бани в многоквартирных домах запрещено», — сообщают жильцы. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Законность деятельности банного комплекса выясняется. Ранее URA.RU сообщало, как жители тюменского микрорайона платили несуществующим коммунальщикам. На протяжении нескольких лет их дома не обслуживались.